Коллекционеры "подрались" за украинские 2 копейки: победитель купил монету более чем за 20 тысяч

Украинские 2 копейки продали на аукционе за 21 101 грн. В процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

Прошли торги на специализированном ресурсе Violity. Как сообщил автор объявления:

изготовлена монета из алюминиевой бронзы;

весит она 1,7 грамма.

Находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Нацбанк выпустил новые 5 грн

Тем временем, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Родительское счастье", посвященную радости родительства. Ее номинал – 5 грн, однако купить монету можно значительно дороже, за 207 грн.

Монета изготовлена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). А в апреле будет введена в оборот серебряная версия монеты.

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещены родительские руки, держащие ноги младенца – "как символ доверия, защиты и любви, соединяющей семью".

На реверсе (оборотной стороне) изображен спящий на облаках среди игрушек ребенок. Над ним – погремушка, сияющая на фоне ночного неба "и дарящая безмятежные сны, чувство покоя и уюта".

Согласно данным, интернет-магазина НБУ, продажа монеты стартует 13 марта. Цена – 207 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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