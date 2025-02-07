Колл-центры, угрозы и "продажа" БАДов: в Украине вскрыли масштабную схему обмана пенсионеров

Мошенники в Украине разработали схему, с помощью которой выманили у пенсионеров как минимум 10 млн грн. Аферисты заставляли старших людей оплачивать биологически активные добавки (БАДы), которых те не заказывали. Схему проворачивали с помощью целой сети колл-центров в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Офисе генерального прокурора. "Злоумышленники посылали пожилым людям посылки с биологически активными добавками, которые они не заказывали, и требовали оплатить их по завышенной цене", – рассказали в полиции. Отмечается также, что мошенники представлялись работниками государственной исполнительной службы. Они запугивали пенсионеров судом и конфискацией имущества.

Руководителями колл-центров, по данным следствия, были жители Днепропетровской области в возрасте 24-29 лет. А вот среди сотрудников преступных "офисов" оказались и несовершеннолетние.

В целом правоохранители сообщили о подозрении 13 фигурантам дела. Девятерых их них уже задержали. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования прошло 56 обысков в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Были изъяты:

16 видов БАДов, в обще сложности более 3 тыс. упаковок;

автомобили, компьютерная техника, телефоны, накопители;

документация, в том числе инструкции для сотрудников;

банковские карты, а также более 323 тыс. долларов.

Как работала схема обмана пенсионеров

Злоумышленники имели базу данных украинцев, которые ранее покупали БАДы. В 2023-2024 годах аферисты отправляли этим людям, среди которых было много пенсионеров, новые препараты. После этого мошенники первый раз звонили жертвам и требовали оплату, которая значительно превышала реальную стоимость товаров.

Если после первого звонка жертва отказывалась забирать и оплачивать посылку, ей начинали звонить снова. Теперь уже – от имени госисполнителей. Людям рассказывали о якобы открытых против них уголовных делах, пугали применением финансовых санкций.

На этом этапе у жертв вымогали суммы, которые в 2,5 раза превышали предыдущие. При этом аферисты угрожали заблокировать пенсионную карту – единственный источник дохода.

"Пенсионеров терроризировали, пока они не перечисляли средства. Из-за жесткого психологического давления у многих пострадавших ухудшилось состояние здоровья", – констатировали в полиции.

Всего за день дельцы могли отправить более 100 посылок. В целом им удалось выманить у пострадавших как минимум 10 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили мошенника-ловеласа из Ривне. Он знакомился с женщинами, входил к ним в доверие и оформлял кредиты. Общая сумма украденных средств составила около 300 тысяч гривен.

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