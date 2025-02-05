Обманул более 30 женщин, оформляя на них кредиты: в Украине разоблачили преступную аферу мошенника-ловеласа

Более 30 украинок стали жертвами мошенника из Ровно, который знакомился с ними через Telegram, входил в доверие и оформлял кредиты. Общая сумма украденных средств составила около 300 тысяч гривен.

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Об этом сообщила полиция Львовской области. Злоумышленника разоблачили оперативники криминальной полиции и следователи совместно с Галицкой окружной прокуратурой. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как работал мошенник

Преступник действовал в Telegram-канале для знакомств, где искал своих будущих жертв. Он использовал психологические приемы, входя в доверие к женщинам и предлагая им дополнительный заработок. Основная схема аферы выглядела так:

знакомство – мужчина представлялся порядочным и дружелюбным, создавая образ надежного человека;

– мужчина представлялся порядочным и дружелюбным, создавая образ надежного человека; предложение подработки – придумывал привлекательные возможности легкого заработка, требовавшие предоставление личных данных;

– придумывал привлекательные возможности легкого заработка, требовавшие предоставление личных данных; доступ к банковским аккаунтам – получал финансовую информацию женщин, обещая, что она необходима для перечисления средств;

– получал финансовую информацию женщин, обещая, что она необходима для перечисления средств; оформление кредитов – используя полученные данные, брал онлайн-кредиты на имена потерпевших, а деньги переводил на свои счета.

Большинство женщин даже не подозревали, что на их имя оформлены ссуды. Они узнавали об этом только после того, как банки потребовали возврата долгов. Несколько обманутых женщин, получив уведомления от финансовых учреждений, осознали, что стали жертвами аферы, и обратились в полицию.

После расследования обвинительный акт направили в суд. Мошенника обвиняют по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество). Санкция настоящей статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует придерживаться основных правил финансовой безопасности:

не передавать свои персональные данные незнакомцам, даже если они кажутся надежными;

не разглашать данные банковских карт и доступы к финансовым аккаунтам;

проверять информацию о "легком заработке" – если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это может быть мошенничество;

использовать двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях для дополнительной защиты;

регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы своевременно обнаружить возможные несанкционированные кредиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, присылающие украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Действие. В письме аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле воруют данные карт и очищают счета жертв.

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