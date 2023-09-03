Пенсии в Украине будут забирать по новым правилам: в бюджет вернут даже в том случае, если долго не тратить деньги

Кабинет министров предлагает новые причины для отмены пенсий. Свои предложения они оформили в законопроект № 9453, который уже принят в первом чтении (предстоит второе чтение). Документ, в частности, предполагает, что деньги можно забрать у того, кто не использовал их в течение шести месяцев. О том, какие правила и зачем разработали в Кабмине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Количество причин для отмены пенсий увеличат

В Украине и сейчас пенсионер, который шесть месяцев не получает пенсию, может остаться без выплаты. Кабмин предлагает закон переписать так, чтобы без денег можно было оставить не только того, кто не получает пенсию, но и того, кто ее не тратит. Если документ примут во втором чтении, банки обязаны будут сообщать о пенсионных счетах, с которых в течение шести месяцев не тратили деньги.

Сначала банк сообщит клиенту, что через две недели будет шесть месяцев, как он не снимал деньги в банке. А затем – Пенсионному фонду. ПФУ заберет всю сумму, выплаченную на счет в течение шести месяцев. И чтобы вернуть деньги, пенсионеру придется объяснять причину, по которой он не пользовался средствами, проходить идентификацию. Кроме того, в законопроекте сказано, что возвращение денег возможно "при наличии условий восстановления выплаты пенсии".

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывают: цель такого законопроекта не забрать пенсии у тех, кто не тратит и экономит, а решить вопросы выплаты пенсий тем, кто погиб на оккупированной территории, является пропавшим без вести. "Законопроект этот замминистра соцполитики разрабатывала. Там идеи две: во-первых унормировать ситуацию с учетом стажа, полученного в РФ. Во-вторых, создать механизм, чтобы не платить пенсии, если человека на самом деле уже нет, но зафиксировать это невозможно. Это сложная тема, никто не понимает сейчас, сколько пенсионеров погибло. Я о тех, кто оставались на оккупированной территории, в серой зоне", – рассказывает сотрудник аппарата КМУ.

Итак, новый документ предполагает введения следующих причин для отмены пенсий:

временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

признание лица безвестно отсутствующим или объявление умершим в установленном законом порядке;

определение пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или отсутствие в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

невыполнение процедуры получателем пенсии физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Пенсионеры проходят верификацию

Уже сейчас в Украине проводят проверку (верификацию) тех пенсионеров, которые в течение шесть месяцев не снимают пенсии. Примерно 1% пенсионеров (а это около 110 тыс. человек) ежегодно проходят жесткую проверку. Речь идет о подобных случаях:

стало известно, что были допущены ошибки при оформлении выплат пенсии , например опечатки в фамилии, имени, отчестве;

, например опечатки в фамилии, имени, отчестве; если пенсионер больше 6 месяцев не снимает средства с карты , на которую приходит пенсия.

, на которую приходит пенсия. если есть информация, что пенсионер долгое время находится за границей.

Когда Минфин обнаруживает любые несостыковки, он направляет эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например Минсоцу или ПФУ. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Проверка касается и других случаев.

К примеру, Сиховский районный суд во Львове в июне взыскал 5068 грн пенсии, которая была незаконна выплачена украинцу. Местный житель получал пенсию в связи с инвалидностью, однако во время осмотра медико-социальной экспертной комиссией его признали здоровым. А несколькими месяцами ранее в Киеве Святошинский районный суд забрал у пенсионера выплату в размере 2540 грн. Платить такую пенсию должны только после увольнения (это касается исключительно пенсии по выслуге лет). Киевлянин уволился, получил пенсию, а затем снова устроился на работу.

Новые причины для отмены пенсий ужесточат и проверки. Банки будут обязаны передавать информацию о том, что пенсионеры не используют средства на своем счету. Кроме того, чиновникам Пенсионного фонда предстоит разбираться с теми пенсионерами, которые, например, решили экономить средства. Так, если пара пенсионеров жила на пенсию мужчины, а пенсию женщины оставляли нетронутой, уже через шесть месяцев все сэкономленные деньги по нормам нового законопроекта могут забрать. И для их возвращения придется доказать, что женщина в порядке и по собственному желанию не использовали заработанную пенсию.