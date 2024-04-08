Клиентам крупного банка начали снимать блокировку карт: кого касается

С банковских карт прошедших идентификацию получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке, начали снимать блокирование. Решение касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Блокировали же им карты в связи с тем, что государство не было уверено, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции. Там отметили:

на данный момент процедура разблокирования карт указанных граждан возможна только через Viber;

по первым 59 обращениям, переданным Пенсионным фондом Украины на проработку до 27 марта 2024 года, уже начала происходить видеоидентификация для снятия лимитов;

уже удалось связаться с почти 30 клиентами банка, карточки которых в результате были разблокированы;

всего же в Ощадбанк было передано уже около 300 обращений ВПЛ по разблокированию карт.

"В настоящее время рассматривается возможность расширения Сбербанком каналов для контактирования с находящимися на временно оккупированных территориях клиентами. А также учет нужд лиц с нарушениями зрения или слуха во время проведения видеоидентификации путем привлечения переводчика жестового языка или персонального ассистента", – рассказали в банке.

О необходимости получателям таких выплат пройти идентификацию ранее сообщили в Министерстве юстиции. Там отметили: это поможет государству удостовериться, что выплату получает именно тот человек, которому она назначена.

Ощадбанк принял решение по сроке действия своих карт

В то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года. Там отметили: решение принято в связи с действующем в Украине военным положением.

"Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т. д.

В целом учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с 1 апреля пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и получил как минимум 24 месяца дополнительного стажа. Однако повышение и за апрель, и за май насчитают задним числом: в июне 2024-го.

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