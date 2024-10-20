Кассиры в супермаркетах отказываются принимать у украинцев определенные гривни: что делать покупателям

Под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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Эксперты "Защиты прав потребителей" объясняют: кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Также в их обязанности входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

"Кассир говорит: "У меня нет сдачи, иди меняй, где хочешь". Это нарушение требований законодательства о защите прав потребителей. Согласно этим требованиям, кассиры должны принимать у потребителей банкноты и монеты всех номиналов", – рассказали эксперты.

При этом подчеркивается: настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

В супермаркетах могут обвесить

В то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, что можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

Если исправность измерительного прибора не подтверждена, ваши права как потребителя оказываются нарушенными. В связи с этим можно обратиться:

в Госпродпотребслужбу;

суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, гарантийный срок на сезонные товары исчисляется с начала сезона. К примеру, на зимний ассортимент – с 15 ноября по 15 марта. Таким образом, украинцы, купившие зимнюю обувь летом, могут подать заявление по поводу гарантии с 15 ноября – и продавец обязан его принять.

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