Касается каждого беженца: с каких доходов надо уплатить налоги в Украине

Украинские беженцы от войны, получившие статус временной защиты в других странах, должны декларировать на родине доход, полученный за рубежом. В том числе и финансовую поддержку, полученную от государств, которые их приютили.

Об этом заявила и.о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух. Впрочем, она подчеркнула: далеко не в каждом случае из указанных в декларациях сумм нужно платить налог.

С каких доходов в ЕС украинцы должны платить налог

Карнаух напомнила, что между Украиной и другими государствами действует 70 международных двусторонних конвенций об избежании двойного налогообложения. То есть, если украинцы уплатили налог со своих доходов в стране своего местонахождения, то в Украине эта сумма не облагается налогом.

"Если они получают официально там доход, трудоустроены и платят налоги по правилам и законам, которые есть в той стране, где они официально трудоустроены, двойному налогообложению в Украине они не подлежат. И при подаче декларации, например, они нам отмечают информацию о том, что они были резидентами той страны на тот момент, они в таком объеме уплатили налоги туда и все", – объяснила руководительница налоговой.

Она подчеркнула: налогообложению по украинскому законодательству подлежат только доходы, необлагаемые другой юрисдикцией. Таким образом обеспечивается справедливый подход ко всем плательщикам по всему миру.

Какие данные о беженцах предоставляет за границу налоговая

Также Леся Карнаух напомнила, что Украина заключила со 121 страной мира соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS). Это позволяет налоговикам иметь четкую и актуальную информацию о заработках украинцев за рубежом – в том числе и в США.

Но следует отметить, что и другие государства могут таким же образом получить данные о финансовой активности украинских граждан. Ее могут использовать в контексте принятия решения о предоставлении социальной помощи или других льгот беженцам. Впрочем и здесь есть важный нюанс.

"Мы имеем полное право отказывать в предоставлении информации о доходах наших граждан в случае, если мы видим, что это используется не для целей, определенных конвенцией, а именно не для налоговых целей. А налоговую цель мы определяем в соответствии с нашим законодательством, а не с законодательством той страны, где находится лицо", – добавила и.о. председателя ГНС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше усиливают контроль за карточными платежами украинцев. С 1 января налоговая служба начнет уделять особое внимание тем, кто за год получил более 30 тыс. злотых и/или потратил не менее 25 тыс. евро (около 106 тыс. злотых), то есть это может задеть и украинских граждан.

