Какую помощь выплачивают детям во время войны в Украине: стало известно, кто может получить деньги

В Украине финансовую помощь могут получить дети со статусом ребенок войны. Чтобы оформить такой статус, следует обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей и подать документы.

Этим может заниматься как сам ребенок (если ему больше 14 лет), так и его родители. Об этом рассказал адвокат Марьян Сащук в комментарии "Фактам".

Так, право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов и агрессии страны-террористки России не достигли совершеннолетия и испытали :

ранения, контузии, увечья;

психологического насилия;

физического, сексуального насилия;

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были угнаны или незаконно вывезены за пределы нашей страны;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену.

Специалист отметил, что со стороны государства детям войны могут выплачивать все выплаты и льготы, предусмотренные для ВПЛ. В частности это целевая поддержка, средства для ВПЛ, а также:

ежегодная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодного пособия устанавливаются Кабинетом министров Украины;

компенсация издержек, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабмином;

государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может держать новую выплату от ООН. Стало известно, как можно оформить.

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