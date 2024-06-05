Какую пенси можно получить с высокой, средней и минимальной зарплатами: названы суммы

В Украине размер пенсии зависит от двух показателей: зарплаты и стажа. При этом на заслуженном отдыхе можно получить около 30% от привычной зарплаты.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Но иногда эта цифра может быть меньше. К примеру, с зарплатой в 15 тыс. грн можно рассчитывать на пенсию в 4 228,2 грн. Это меньше 30%. И это при условии, что у вас есть 35 лет стажа.

По такому же стажу и зарплате в 10 тыс. грн пенсия будет на уровне 3314 грн. Это больше 30%. С минимальной зарплатой в 8 тыс. грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2 255 грн.

С зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9491,5 грн. Согласно нормативам Международной организации труда, достаточным считается пенсия, размер которой составляет 40% привычного заработка. В Украине, к сожалению, до такого показателя далеко.

Рассчитывать на достаточный уровень пенсии не стоит. Пенсионеры либо работают, имеют сбережения и сохраняют уровень жизни, имеют постоянную финансовую помощь от детей, либо на заслуженном отдыхе теряют возможность жить так, как привыкли. Более того, в Украине львиная доля пенсионеров находится за чертой бедности.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!