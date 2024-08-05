Повышения пенсий-2024 закончились, но не для всех: кто в Украине получит доплату до 570 грн

В Украине в 2024 году уже закончились массовые пересчеты пенсий. Однако на повышение выплат по-прежнему могут рассчитывать пенсионеры, которым до конца года исполнится 70, 75 и 80 лет. Через месяц после достижения такого возраста им начнут насчитывать прибавку 300-570 грн.

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Впрочем, для получения такой выплаты по возрасту также нужно соответствовать дополнительному критерию. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Нынешние суммы доплат действуют с 1 мая. Их получают те, кто достиг определенного возраста.

При этом требуется, что бы до надбавки пенсионер получал менее 10 340,35 грн. Если основная пенсия была выше, доплаты не будет.

Перерасчет по возрасту произойдет автоматически, то есть обращаться в Пенсионный фонд получателям доплат не нужно. Выплаты увеличиваются таким образом:

плюс 300 грн – для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет ;

– для пенсионеров в возрасте от ; 456 грн – для получателей 75-79 лет ;

– для получателей ; 570 грн – для тех, кто достиг возраста 80 лет и более.

Пенсии-2024: какие выплаты уже повысили

Самое крупное повышение пенсий в Украине состоялось с 1 марта. Тогда была проведена массовая индексация, и с этой даты, по данным Кабмина:

минимальная пенсия в Украине увеличилась с 2 093 грн до 2 361 грн ;

в Украине увеличилась ; максимальная – с 20 930 грн до 23 610 грн;

– с 20 930 грн до 23 610 грн; средний размер пенсии составил 5 791 грн (на 10,6% больше по сравнению с мартом прошлого года).

В июне также провели перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Фактически повышение производили с апреля 2024-го, но статистика касательно стажа приходит с опозданием, поэтому в июне обновленные пенсии выплачивали сразу за три месяца – апрель, май и, собственно, июнь.

Размер пенсий изменился автоматически. Индексация для каждого получателя является индивидуальной, однако важно, чтобы на 1 марта 2024 года пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа, т.е. проработал на пенсии в течение двух лет.

В 2024 году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа повели для 654 тыс. работающих пенсионеров, подсчитали в правительстве. Это около 6,2% от общего количества пенсионеров (на 1 января в Украине их насчитывалось 10,51 млн).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в бюджете на 2025-й не планируют повышения прожиточных минимумов, а соответственно и минимальной пенсии, а также минимальной зарплаты. В бюджетной декларации предусмотрели заморозку соцстандартов до 2027-го.

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