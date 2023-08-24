Каким будет тариф на электроэнергию в сентябре: сколько придется платить за каждый кВт*час

В Украине в сентябре тариф на электроэнергию составит 2,64 грн за кВт*час. Стоимость тока не будет меняться как минимум до марта 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Постановление о размере тарифа установили как минимум до марта следующего года. До этого момента цена на ток меняться не будет. После этого правительству предстоит еще раз рассчитать рыночную стоимость электроэнергии и принять решение о том, повышать тариф, или оставить действующий.

При этом те украинцы, которые установили двухзонные счетчики, уже сейчас могут платить за ток по тарифу, который в два раза ниже действующего. Однако такая цена действует только с 23 часов вечера до 7 утра. То есть с 7 утра до 23 часов вечера действует обычная цена в 2,64 грн за кВт*час, а в ночной период времени - 1,32 грн за кВт*час.

Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка быстро окупиться. К примеру, если вы тратите 250 кВт*час в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Отметим, в мае украинцы платили 1,44 грн за каждый кВт*час тока при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн за каждый кВт*час при потреблении более 250 кВт*час. С июня украинцам ввели единый тариф в 2,64 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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