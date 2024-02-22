Как водителям нельзя хранить топливо: озвучены советы

Украинским водителям не советуют хранить дизельное топливо и бензин в пластиковых контейнерах, не предназначенных для этого. Они могут растворяться под влиянием химических веществ в горючем.

OBOZ.UA расскажет, как нельзя хранить бензин и дизель и озвучит советы водителям.

Очень опасно хранить бензин и дизель в помещениях, где открыт огонь или возможность искры. Водителям рекомендуют хранить горючее в специальных металлических или пластиковых контейнерах, которые отвечают требованиям безопасности.

Также эксперты советуют избегать хранения топлива вблизи источников тепла или прямого солнечного света. Храните его в прохладных, сухих и хорошо проветриваемых местах.

Не оставляйте бензин и дизель в бытовых холодильниках или морозильниках, поскольку это может привести к взрыву. Всегда следуйте инструкциям производителя по хранению топлива.

Отметим, украинцы могут пользоваться некоторыми лайфхаками для экономии горючего. Один из способов – уменьшение скорости движения. Скорость движения влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется сбавлять скорость движения на дороге.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, водителям следует хранить дизельное топливо и бензин в специальных металлических канистрах с соответствующими метками и надписями. Канистры должны иметь герметичную крышку и возможность запирания на ключ.

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