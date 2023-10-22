Как украинцам распознать, качественный ли бензин: озвучено 5 лайфхаков
Украинцы могут самостоятельно проверить качество бензина. Самый легкий способ – запрос на наличие сертификатов качества и документов, подтверждающих соответствие бензина стандартам.
OBOZ.UA расскажет украинским водителям, как распознавать качество топлива.
Какие способы?
- Присмотритесь на цветовую гамму бензина
Дело в том, что качественный бензин должен быть бесцветным или светло-желтым цветом.
- Проверьте бензин на запах
Качественный бензин должен обладать легким запахом, а не запахом растворителя.
- Проверьте показатели октанового числа
Бензин нормального качества должен обладать высоким октановым числом. Это обеспечивает более высокую эффективность двигателя и меньше выбросов.
- Обратите внимание на наличие воды или других примесей
Если вы заметили что-нибудь необычное в бензине, лучше не рисковать и не заправлять его в свой автомобиль.
Раньше рассказывалось, как экономить бензин во время езды. Основные методы экономии топлива:
- используйте меньше тормозов. Прежде чем останавливаться, уменьшайте скорость постепенно, чтобы избежать резкого торможения.
- Используйте круиз-контроль на открытых дорогах. Это поможет поддерживать стабильную скорость и экономить топливо.
- Уменьшайте вес автомобиля. Удалите из багажника лишние вещи и обеспечьте правильное давление в шинах.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что хранение топлива при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!