Как украинцам распознать, качественный ли бензин: озвучено 5 лайфхаков

Украинцы могут самостоятельно проверить качество бензина. Самый легкий способ – запрос на наличие сертификатов качества и документов, подтверждающих соответствие бензина стандартам.

OBOZ.UA расскажет украинским водителям, как распознавать качество топлива.

Какие способы?

Присмотритесь на цветовую гамму бензина

Дело в том, что качественный бензин должен быть бесцветным или светло-желтым цветом.

Проверьте бензин на запах

Качественный бензин должен обладать легким запахом, а не запахом растворителя.

Проверьте показатели октанового числа

Бензин нормального качества должен обладать высоким октановым числом. Это обеспечивает более высокую эффективность двигателя и меньше выбросов.

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Обратите внимание на наличие воды или других примесей

Если вы заметили что-нибудь необычное в бензине, лучше не рисковать и не заправлять его в свой автомобиль.

Раньше рассказывалось, как экономить бензин во время езды. Основные методы экономии топлива:

используйте меньше тормозов. Прежде чем останавливаться, уменьшайте скорость постепенно, чтобы избежать резкого торможения.

Используйте круиз-контроль на открытых дорогах. Это поможет поддерживать стабильную скорость и экономить топливо.

Уменьшайте вес автомобиля. Удалите из багажника лишние вещи и обеспечьте правильное давление в шинах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что хранение топлива при перевозке грузов может быть достигнуто посредством правильного распределения груза и обслуживания системы торможения. Следуя некоторым советам, вы можете уменьшить расходы на топливо и сохранить свои средства.

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