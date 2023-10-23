Как украинским водителям сохранить бензин и ДТ в холодное время года: озвучены лайфхаки

Водители могут сохранить бензин и дизельное топливо (ДТ) в холодное время года. Один из способов – хранить топливо в герметичных контейнерах, это поможет предотвратить замерзание и утечку топлива.

О том, какие еще есть способы экономии топлива в холодное время года – расскажет OBOZ.UA.

1. Храните топливо в теплом месте

По возможности храните топливо в помещении с оптимальной температурой.

2. Добавьте в топливо специальный присадок

Это поможет предотвратить замерзание и окисление топлива.

3. Заправляйте свой автомобиль регулярно

Поможет предотвратить замерзание и утечку топлива.

4. Используйте топливо с высоким октановым числом

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Это поможет обеспечить лучшую эффективность двигателя и меньше выбросов.

Как украинцам распознать, качественный ли бензин?

Присмотритесь на цветовую гамму бензина

Дело в том, что качественный бензин должен быть бесцветным или светло-желтым цветом.

Проверьте бензин на запах

Качественный бензин должен обладать легким запахом, а не запахом растворителя.

Проверьте показатели октанового числа

Бензин нормального качества должен обладать высоким октановым числом. Это обеспечивает более высокую эффективность двигателя и меньше выбросов.

Обратите внимание на наличие воды или других примесей

Если вы заметили что-нибудь необычное в бензине, лучше не рисковать и не заправлять его в свой автомобиль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как экономить бензин при перевозке груза. Озвучены главные нюансы, которые нужно знать водителям.

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