Как украинским водителям сохранить бензин и ДТ в холодное время года: озвучены лайфхаки
Водители могут сохранить бензин и дизельное топливо (ДТ) в холодное время года. Один из способов – хранить топливо в герметичных контейнерах, это поможет предотвратить замерзание и утечку топлива.
О том, какие еще есть способы экономии топлива в холодное время года – расскажет OBOZ.UA.
1. Храните топливо в теплом месте
По возможности храните топливо в помещении с оптимальной температурой.
2. Добавьте в топливо специальный присадок
Это поможет предотвратить замерзание и окисление топлива.
3. Заправляйте свой автомобиль регулярно
Поможет предотвратить замерзание и утечку топлива.
4. Используйте топливо с высоким октановым числом
Это поможет обеспечить лучшую эффективность двигателя и меньше выбросов.
Как украинцам распознать, качественный ли бензин?
- Присмотритесь на цветовую гамму бензина
Дело в том, что качественный бензин должен быть бесцветным или светло-желтым цветом.
- Проверьте бензин на запах
Качественный бензин должен обладать легким запахом, а не запахом растворителя.
- Проверьте показатели октанового числа
Бензин нормального качества должен обладать высоким октановым числом. Это обеспечивает более высокую эффективность двигателя и меньше выбросов.
- Обратите внимание на наличие воды или других примесей
Если вы заметили что-нибудь необычное в бензине, лучше не рисковать и не заправлять его в свой автомобиль.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как экономить бензин при перевозке груза. Озвучены главные нюансы, которые нужно знать водителям.
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