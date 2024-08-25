Как правильно класть деньги на депозит, чтобы больше заработать: банкир дал советы украинцам

Украинцам советуют при выборе банковских депозитов в гривне по возможности обращать внимание на долгосрочные вклады, т.к. они самые выгодные. Еще один вариант – комбинировать "длинные" и "короткие" депозиты. Кроме того, обязательно нужно внимательно изучать договор и условия программы своего банка.

Видео дня

Такие советы OBOZ.UA озвучил представитель банковского сектора. Отмечается, что депозиты на срок 1-2,5 года подойдут для тех, у кого есть стабильный доход и свободные денежные средства.

"Именно такие депозиты могут дать наибольшую доходность – максимальные ставки по вкладам от 1 года составляют более 13%. Но если есть сомнения, понадобятся ли в ближайшей перспективе средства и в каком количестве, то можно открыть сразу два вклада: долгосрочный и ультракороткий (от 3 мес.) или выбрать депозитную программу, позволяющую досрочному расторжению сделки с минимальными потерями начисленных процентов", – рекомендует директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Кроме того, специалист советует вкладчикам интересоваться бонусами, которые предлагают разные банки. Дело в том, что финучреждения выставляют приблизительно одинаковые проценты по депозитам, и именно дополнительные условия отличают одну депозитную програму от другой.

"Клиент может выбрать, например, депозит, который на старте гарантирует вкладчику дополнительный 1% дохода или возможность пополнения вклада или досрочного снятия средств с минимальными процентными потерями", – отмечает Замотаев. Также обязательно нужно учитывать, что:

доход по депозитам облагается НДВФЛ и военным сбором, после уплаты налогов фактическая ставка снижаетс я на 3 процентных пункта;

я на 3 процентных пункта; банки могут взымать дополнительные комиссии за открытие и обслуживание вклада;

за открытие и обслуживание вклада; для получения более ощутимого дохода оптимальный размер вклада должен составить от 50 тыс. грн.

"В ближайшей перспективе гривневые депозиты будут оставаться наиболее удобным, понятным и простым способом получения пассивной прибыли... Размер чистого дохода в разы выше долларовых или евро вкладов (ставки по ним составляют до 1,5% годовых. – Ред.). Главные вопросы, которые могут сдерживать потенциальных клиентов – это экономическая ситуация в стране (стабильность гривни, уровень инфляции и т.п.), ход войны и ее последствия", – подытожил Замотаев.

Как сообщал OBOZ.UA, Несмотря на войну, банковской системе Украины удалось накопить достаточно денег. Поэтому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!