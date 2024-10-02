Изменятся ли пенсии в 2025 году: украинцам рассказали, каких выплат ждать

В 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2361 грн, а индексация пенсий, вероятно, составит не более 13%. Это значит, что значительного повышения пенсионных выплат ждать не стоит.

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Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии СМИ. Согласно предыдущему проекту бюджета на 2025 год, утвержденному Кабинетом Министров, прожиточный минимум и минимальная заработная плата не претерпят изменений в следующем году.

Это означает, что минимальная пенсия останется на уровне 2361 грн, а минимальная заработная плата – 8000 грн. Отсутствие повышения этих показателей повлияет на некоторые виды пенсионных выплат и надбавок, привязанных к прожиточному минимуму и зарплате. В частности, государственная социальная помощь по инвалидности также не возрастет, поскольку ее размер напрямую зависит от прожиточного минимума.

Вопросы индексации пенсий вызывают особый интерес среди пенсионеров. Как отметил Коробкин, индексация в 2025 году, вероятнее всего, будет меньше, чем прогнозировано в проекте бюджета. По его словам, реальное повышение пенсий в 2025 году может составить не больше 13%. Коробкин отметил, что подобная ситуация наблюдалась и в 2024 году, когда обещанное повышение в 13% фактически составило всего 8%.

Еще одна новость, вызывающая беспокойство, касается уменьшения общих расходов на пенсионные выплаты в сентябре 2024 года по сравнению с августом. По словам Коробкина, в сентябре на пенсии было израсходовано 62,9 млрд грн, что на 600 млн грн меньше, чем в августе. Это может быть связано с уменьшением количества пенсионеров, но эксперт не предоставляет подробной информации о причинах этого явления.

Несмотря на негативные экономические прогнозы, украинцам предоставлены новые возможности для обращения в Пенсионный фонд Украины. Теперь с фондом можно связаться через Skype, но только в формате переписки. Это упрощает процесс получения консультаций, особенно для тех, кто не может лично посетить отделение ПФУ. Важно, что эта услуга является бесплатной, что делает ее доступной широкому кругу пользователей.

Несмотря на все сложности, ожидать значительных изменений в 2025 году не стоит. Отсутствие повышения минимальных социальных стандартов и ограниченная индексация пенсий создадут дополнительные вызовы для пенсионеров. Экономическая ситуация в стране может только усугубить эти трудности, особенно на фоне роста стоимости коммунальных услуг и товаров первой необходимости. Поэтому пенсионерам следует внимательно следить за новостями о бюджетных решениях и возможными изменениями в социальной политике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине масштабную пенсионную реформу анонсируют в течение 20 лет, однако ее до сих пор не реализовали. Пенсии от государственного Пенсионного фонда будут низкими, поэтому следует с самого начала своей карьеры готовиться к будущему на пенсии.

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