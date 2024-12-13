Исполнительная служба в Житомирской области арестовала 5 пар носков: в каком они состоянии

В Житомирской области исполнительная служба арестовала у украинца 5 пар новых летних носков и выставила их на аукцион. Стартовая цена – 100 грн.

Видео дня

Об этом говорится на сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Там же указывается, что торги пройдут 16 декабря. Однако на момент выхода публикации никто не подал заявку на участие в них.

"Пять пар мужских носков с бирками, на которых содержится надпись "MaySocks Житомир", новые, летние. ... Сведения об обременении имущества: арест движимого имущества", – говорится в сообщении.

К описанию лота прикреплены фотографии арестованных носков. Согласно им, все 5 пар черного цвета. А вот бирки разные:

две выполнены в темно-красном цвете;

одна – черная;

одна – зеленая;

одна – разноцветная.

Предварительно ознакомится с лотом можно, связавшись с его хранителем. Согласно информации СЕТАМ, им является Александр Мазур. Позвонить и узнать все интересующие детали ему можно по номеру 0962724192.

Чтобы принять участие в аукционе, следует зарегистрироваться в системе СЕТАМ. После чего:

Подать заявку на участие в электронных торгах из личного кабинета участника торгов

Уплатить гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены лота на счет организатора торгов – 5 грн.

По данным же Автоматизированной системы исполнительного производства ( АСВП ), арестовали носки у 23-летнего украинца. Взыскателем же является Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Напомним: арест имущества является правовым механизмом, используемым для обеспечения интересов государства или третьих лиц. Например, кредиторов или жертв преступления.

Целью ареста является воспрепятствовать владельцу распорядиться имуществом или передать его другому лицу. Ведь это может нанести ущерб интересам государства или третьих лиц.

После наложения ареста на имущество должника его продают ан аукционе. Цель – обеспечение выплаты долга.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ВАКС наложил арест на имущество нардепа Николая Тищенко. При этом Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата на более чем 30 млн грн. Также расследуется недостоверное декларирование им имущества. Имущество было оформлено на бывшего директора фирмы-владелицы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!