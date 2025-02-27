Индексация пенсий в Украине с 1 марта: кто получит меньше 11,5%

В Украине далеко не каждый пенсионер получает с 1 марта на 11,5% более высокую пенсию. На самом деле таких – меньшинство. Пенсионное законодательство Украины очень громоздко. Кроме самой пенсии, размер которой считают по формуле, украинцы получают десятки разных дотяжек и надбавок.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. При этом при индексации пенсий учитывают исключительно рассчитанную по формуле выплату. Формула расчета пенсии выглядит следующим образом:

среднюю зарплату за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах * 1%

Средняя зарплата по стране стремительно растет, поэтому с каждым годом и зарплатная база, как учтена в формуле, устаревает. Именно индексация должна "осовременивать" пенсии. Однако она с этим не справляется. В результате миллионы украинских пенсионеров имеют расчетный размер выплат, значительно ниже их реальной выплаты. Чтобы как-то компенсировать низкие пенсии, рассчитанные по формуле, правительство придумывает разные пенсионные гарантии.

Например, возрастные доплаты (для тех, кто старше 70, 75, 80 лет), или гарантии для тех, кто выполнил норму по стажу. Однако такие доплаты только усложняют ситуацию и способствуют нивелированию эффекта от индексации.

"Лицам в возрасте от 65 лет и более, не работающим (не осуществляющим деятельность, связанную с получением дохода, являющейся базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию ...которая не достигает 3 758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера, которая учитывается при последующих перерасчетах пенсии", – говорится в постановлении правительства.

Такая же доплата предусмотрена и для пенсионеров от 80 лет, если они имеют не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет – для женщин. Также доплаты предусмотрены:

лицам в возрасте от 70 до 80 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – пенсия будет не менее 3613 грн;

в возрасте до 70 лет (стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин) – не менее 3323 грн.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты

23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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