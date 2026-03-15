Идентификации недостаточно для выплат: что нужно сделать пенсионерам до 1 апреля, чтобы не потерять пенсию

Пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавшие во время оккупации на подконтрольную Украине территорию, должны до 1 апреля 2026 года сообщить о неполучении выплат от РФ. Если этого не сделать, пенсии и страховые выплаты могут быть приостановлены, даже если физическая идентификация уже пройдена.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Пенсионная система Украины работает даже в сложных условиях временной оккупации, однако для получения выплат гражданам необходимо соблюдать определенные процедуры.

Особенно это касается лиц, проживающих на территориях, временно оккупированных РФ, или тех, кто во время оккупации выехал на подконтрольную Украине территорию. Выплаты пенсий и страховых выплат в таких случаях осуществляются только при условии, что граждане не получают аналогичных выплат от российской стороны.

Кто должен сообщить о неполучении выплат от РФ

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 года № 126, граждане, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не сообщили о неполучении пенсии или страховых выплат от РФ, должны сделать это до 1 апреля 2026 года. Выплаты продолжаются до момента подачи уведомления, но не дольше указанного срока.

Если уведомление уже подавалось в 2025 году, повторно сообщать нужно только в случае изменения обстоятельств относительно получения выплат. Таким образом, пенсионеры должны внимательно проверить, отражены ли их данные актуально, чтобы избежать приостановления пенсионных поступлений. Пенсионный фонд Украины предоставляет несколько удобных способов для представления информации о неполучении пенсионных и страховых выплат от РФ:

онлайн через вебпортал ПФУ;

Через личный кабинет на портале электронных услуг можно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи. В разделе "Дистанционное информирование" необходимо поставить отметку возле строк – "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения российской федерации" и/или "Не получаю страховые выплаты в связи с НС/ПЗ или потерей кормильца от другого государства".

видеоконференцсвязь с работником ПФУ;

Во время онлайн-встречи ответ фиксируется в решении об установлении или не установлении факта неполучения выплат. В частности, проходит видеоидентификация.

почтовое отправление или почтовое отправление с объявленной ценностью;

Для тех, кто находится за границей, можно отправить сообщение в адрес территориального органа ПФУ, где пенсионер состоит на учете, вместе с подтверждением пребывания в живых. Также возможно указать эту информацию в заявлении о назначении, возобновлении или продлении выплат.

подача в сервисном центре ПФУ.

В любом сервисном центре можно подать заявление о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания). Также заодно подтвердить факт неполучения выплат от РФ.

По состоянию на 1 февраля 2026 года около 269 тысяч пенсионеров не прошли физическую идентификацию, а еще почти 70 тысяч человек хоть и прошли верификацию, однако не сообщили об отсутствии выплат от РФ. Для этих людей подача уведомления до 1 апреля является критически важной.

Иначе их пенсии и страховые выплаты могут быть приостановлены, что создает риск временной потери доходов в ближайшие месяцы. ПФУ отмечает, что соблюдение этого требования позволит избежать недоразумений и обеспечит стабильное получение пенсионных средств даже в сложных условиях временной оккупации.

