Хватит ли ПФУ денег на выплату "отмененных" пенсий: украинцам напомнили о важной процедуре

В Украине хватит средств для выплаты всех пенсий, которые временно приостановили из-за идентификации, ведь в бюджете Пенсионного фонда это финансирование заложено полностью. После подтверждения личности и подачи декларации выплаты автоматически возобновляют, никакого сокращения или отмены пенсий не предусмотрено.

Видео дня

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Отмечается, что речь не идет об отмене выплат, а лишь о технической паузе.

Улютин заявил, что в утвержденном бюджете Пенсионного фонда Украины предусмотрены средства для выплаты всех приостановленных пенсий в полном объеме. После прохождения необходимых процедур граждане получат свои выплаты без потерь и сокращений.

Пенсионные выплаты были временно остановлены для части граждан из-за двух обязательных условий: прохождения физической идентификации и представления декларации о неполучении пенсий или социальных выплат от государства-агрессора. Такие требования касаются прежде всего пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали за границу.

По словам министра, по состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты уже восстановили 68 тысячам человек, которые выполнили все требования. При этом государство не прекращало выплаты окончательно – они лишь "ставились на паузу" до подтверждения личности и источника получения средств.

Ключевой вопрос для многих пенсионеров, не возникнет ли дефицита средств после массового возобновления выплат? В Минсоцполитики отмечают, что финансирование предусмотрено полностью и никаких рисков нехватки денег нет.

Улютин подчеркнул, что государство заинтересовано в восстановлении выплат всем законным получателям. В бюджете Пенсионного фонда сразу закладывали ресурс с учетом того, что после завершения идентификации пенсии придется выплачивать в полном объеме.

Физическая идентификация пенсионеров действует в Украине еще с 2016 года. Ее временно не применяли во время пандемии COVID-19, а в 2024 году законодательство было обновлено. В 2025 году для отдельных категорий пенсионеров появилась дополнительная обязанность – подать декларацию о неполучении выплат от РФ.

В общем такую декларацию должны были подать около одного миллиона человек. Из-за сложных условий в начале года, в частности перебоев со светом и интернетом, правительство продлило срок подачи до 1 апреля 2026 года. Части пенсионеров, которые не смогли вовремя выполнить требования по объективным причинам, выплаты уже возобновили автоматически.

Сегодня доступны различные способы пройти идентификацию и подать декларацию. В частности, через веб-портал ПФУ, приложение Дія, онлайн-собеседование, в банке, сервисном центре, дипломатических учреждениях за рубежом или даже дома – для маломобильных граждан. После выполнения процедур пенсия возобновляется автоматически, без дополнительных заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии почти 10 млн украинцев с 1 марта пересчитают. Уже через несколько недель состоится наиболее масштабный перерасчет 2026-го. При этом для кого-то выплаты могут вырасти более чем на 1000 грн, тогда как другим повысят выплаты на примерно 100 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!