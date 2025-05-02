Хакеры атакуют Gmail и iPhone: что как можно быстрее должны сделать пользователи

Хакеры атакуют пользователей Gmail и iPhone. Киберпреступники рассылают владельцам почты от Google фишинговые письма, а также устанавливают на смартфоны от Apple шпионское программное обеспечение (ПО).

Видео дня

Как сообщает Forbes, целью взломщиков Gmail является полный контроль над учетными записями пользователя, для чего они изменяют действительные пароли и контактные данные для восстановления доступа. Для атаки используются фишинговые электронные письма и телефонные звонки, имитирующие поддержку Google.

Впрочем, у настоящего владельца есть семь дней, чтобы восстановить доступ. И если это не сделать вовремя, учетная запись может быть потеряна. Но есть способы, чтобы уберечь свой аккаунт:

проверять активность своего аккаунта на наличие подозрительных входов;

обновлять пароли, используя уникальные и сложные комбинации;

для дополнительной защиты активировать двухфакторную аутентификацию;

внимательно относиться к электронным письмам и звонкам с запросами личной информации или кодам подтверждения.

Кроме того, Apple разослала пользователям iPhone экстренное предупреждение о том, что они могут стать целью шпионского ПО. Как сообщает TechCrunch, такие письма получили итальянский журналист Сиро Пеллегрино и голландская активистка Ева Влардингербрук.

Сообщается, что атаки зафиксировали по меньшей мере в 100 странах мира. Есть ли среди них Украина – не сообщается. Впрочем, в Apple рекомендуют пользователям обновить свои устройства до последней версии iOS – 18.4.1, содержащей исправление этих уязвимостей. Пользователям, получившим предупреждение, следует активировать режим Lockdown Mode для дополнительной защиты.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили хакеров, которые из-за фишинга и вредоносного ПО (программное обеспечение) воровали средства со счетов граждан ЕС и США. Их действия координировались через форумы, связанные с российскими спецслужбами, теперь им грозит реальный срок заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!