Хакеры атакуют Gmail и iPhone: что как можно быстрее должны сделать пользователи
Хакеры атакуют пользователей Gmail и iPhone. Киберпреступники рассылают владельцам почты от Google фишинговые письма, а также устанавливают на смартфоны от Apple шпионское программное обеспечение (ПО).
Как сообщает Forbes, целью взломщиков Gmail является полный контроль над учетными записями пользователя, для чего они изменяют действительные пароли и контактные данные для восстановления доступа. Для атаки используются фишинговые электронные письма и телефонные звонки, имитирующие поддержку Google.
Впрочем, у настоящего владельца есть семь дней, чтобы восстановить доступ. И если это не сделать вовремя, учетная запись может быть потеряна. Но есть способы, чтобы уберечь свой аккаунт:
- проверять активность своего аккаунта на наличие подозрительных входов;
- обновлять пароли, используя уникальные и сложные комбинации;
- для дополнительной защиты активировать двухфакторную аутентификацию;
- внимательно относиться к электронным письмам и звонкам с запросами личной информации или кодам подтверждения.
Кроме того, Apple разослала пользователям iPhone экстренное предупреждение о том, что они могут стать целью шпионского ПО. Как сообщает TechCrunch, такие письма получили итальянский журналист Сиро Пеллегрино и голландская активистка Ева Влардингербрук.
Сообщается, что атаки зафиксировали по меньшей мере в 100 странах мира. Есть ли среди них Украина – не сообщается. Впрочем, в Apple рекомендуют пользователям обновить свои устройства до последней версии iOS – 18.4.1, содержащей исправление этих уязвимостей. Пользователям, получившим предупреждение, следует активировать режим Lockdown Mode для дополнительной защиты.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили хакеров, которые из-за фишинга и вредоносного ПО (программное обеспечение) воровали средства со счетов граждан ЕС и США. Их действия координировались через форумы, связанные с российскими спецслужбами, теперь им грозит реальный срок заключения.
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