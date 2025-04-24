Выманивали деньги у граждан ЕС и США: в Украине разоблачили международную хакерскую группу

В Украине разоблачили хакеров, которые из-за фишинга и вредоносного ПО (программное обеспечение) воровали средства со счетов граждан ЕС (Европейский Союз) и США. Их действия координировались через форумы, связанные с российскими спецслужбами, теперь им грозит реальный срок заключения.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). При активном содействии правоохранительных органов Чешской Республики в Украине была проведена масштабная спецоперация, результатом которой стало разоблачение и обезвреживание международной хакерской группировки.

Согласно данным следствия, хакеры использовали собственноручно разработанное вредоносное программное обеспечение. Сценарий преступления был классическим, но очень эффективным:

злоумышленники осуществляли фишинговые рассылки – посылали электронные письма со скрытым ШПЗ;

после открытия письма на устройстве жертвы активировался вирус, дававший хакерам полный доступ к персональным данным;

получив контроль над компьютерами, они угоняли средства с банковских счетов и виртуальные активы из криптогаманцев.

"В ходе расследования было установлено, что фигуранты продавали собственные программы на форумах хакерского толка, в том числе группировкам, подконтрольным российским спецслужбам", – сообщает СБУ. Этот факт придает делу не только криминальное, но и потенциальное геополитическое значение, указывая на возможную координацию с РФ. В результате обысков, проводившихся как на территории Украины, так и в Евросоюзе, правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

криптогаманцы;

флеш-накопители с зашифрованными данными, свидетельствующими о преступной деятельности.

Организаторы и основные участники уже получили уведомление о подозрении согласно ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозят реальные сроки лишения свободы. Операция проходила под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, что подчеркивает ее важность и уровень.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники продавали украинцам фальшивые гривны и иностранную валюту. Банкноты они сбывали во время личных встреч, а привлекали своих жертв низким курсом – фейковые купюры предлагали в 30-65% рыночной стоимости реальных денег.

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