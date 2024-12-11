Грозит 12 лет тюрьмы за договорные игры: в Украине прекратили деятельность группировок, которые подкупали спортсменов

Украинские правоохранители прекратили деятельность группировок, участники которых подкупали или заставляли игроков проигрывать матчи в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Таким образом, зная результаты заранее, фигуранты "зарабатывали" на ставках. Теперь им грозит 12 лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Там отметили: для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн болельщиков и денежных ставок организаторы "заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте".

"Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч человек одновременно. Некоторые из участников группировки – бывшие спортсмены мирового уровня, использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркивается, в Австралии фигуранты путем подкупа, принуждения, запугиваний и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи. При этом для давления на участников соревнований злоумышленники использовали разные методы:

В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для устрашения спортсменов – в том числе с использованием оружия.

Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей.

"Зная будущий результат игры, злоумышленники лично или через доверенные лица делали ставки на ресурсах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии, Европы, Австралии и Америки. По предварительным подсчетам, доходы от такой деятельности могли составлять миллионы гривен. Неправомерно полученные средства легализовывались фигурантами путём приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов.Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки", – рассказали в Нацполиции.

Там отметили: в рамках дела по всей Украине были проведены 45 одновременных обысков по всей Украине. В частности, в:

автомобилях;

по адресу регистрации и проживания фигурантов и их возможных сообщников.

"Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Также киберполицейские зафиксировали цифровые доказательства противоправной деятельности злоумышленников, несмотря на то, что некоторые фигуранты пытались скрыть или уничтожить принадлежащие им гаджеты", – сообщили в полиции.

Там отметили: максимальное наказание, которое в настоящее время грозит фигурантам, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом следователи Нацполиции объявили одному из организаторов "договорных" игр подозрение – в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

"Продолжаются следственные действия с целью выявления всех участников преступной группы, в том числе за границей, установления количества потерпевших и окончательных размеров нанесенного ущерба. Возможна дополнительная правовая квалификация", – рассказали правоохранители.

Как сообщил OBOZ.UA, в то же время, действующему и бывшему руководителям Хозсуда Львовщины сообщили о подозрении в вымогательстве 1 млн долларов. За эти деньги они обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. Имен судей правоохранители не называют, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о председателе Хозсуда Василии Артимовиче и, вероятно, экс-главе этого же суда Михаиле Юркевиче.

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