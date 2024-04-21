Государство готово платить выдающимся украинцам ежемесячно: кто получит доплату

Ряд украинцев имеет право на ежемесячную выплату за особые заслуги перед Родиной. В случае смерти такого человека выплату за него могут получать их близкие: родители, дети и второй супруг.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. В Telegram-канале управления говорится, что выплаты регламентируются постановлением №79, которое в январе прошлого года принял Кабинет министров.

Кто имеет право на выплаты?

Согласно постановлению, право на ежемесячную денежную выплату имеют:

граждане из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:

которым начиная с 2014 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

которых начиная с 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней;

которые начиная с 2014 года награждены орденом "За мужество" трех степеней;

которых начиная с 2014 года награжден орденом княгини Ольги трех степеней.

Кроме того, право на выплату имеют члены семьи погибших (умерших) граждан, имеющие особые заслуги перед Родиной:

родители и жена (супруг), если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или они являются лицами с инвалидностью;

дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Родиной), не достигших 18-летнего возраста или исполнившихся 18 лет, но ставших лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста;

дети, которые учатся по дневной форме получения образования в заведениях общего среднего образования, а также в заведениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных заведений и поступлением в другое заведение образования или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другому уровню при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), - до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, дети -сироты – до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся они или нет.

Как устанавливается размер выплаты за особые награды перед Родиной?

Установление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено:

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

награжден орденом "За мужество" трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом княгини Ольги трех степеней в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

Членам семей погибших (умерших) граждан из числа указанных выше лиц в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Такая выплата назначается независимо от того, состоит заявитель на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатель пенсии. Подать заявку на получение ежемесячной выплаты можно на сайте ПФУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам ко Дню Независимости могут получить выплатят разовую материальную помощь. В частности, в прошлом году те, кто имеет особые заслуги перед Родиной, получил 3100 грн.

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