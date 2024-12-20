Главу КРАИЛ Ивана Рудого взяли под стражу: его подозревают в пособничестве России

Печерский районный суд Киева избрал руководителю комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому меру пресечения. Его будут содержать под стражей.

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Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Там напомнили, что Рудого задержали 18 декабря – по подозрению в:

Пособничестве государству-агрессору.

В частности, отмечается, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне.

Незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта.

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство в больших размерах. По данным ГБР, им является кокаин.

"В ходе досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, "данные украинских военных, клиенты казино, могли легко попасть к россиянам".

"Ему (Рудому. – Ред.) сообщено о подозрении по статьям ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины (в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта). Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

В то же время, напомним, кроме кокаина у Рудого во время нашли предметы, похожие на оружие. А кроме того:

патроны разного калибра;

30 000 долларов;

скрученные в трубочку деньги;

документы по онлайн-казино, которое ГБР считает пророссийским и пр.

О том, что связанные с Россией казино выводят средства, сообщили и СМИ. Так, издание ZN.UA отмечало, что платежная система "Даймонд Пэй" помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, за 5 дней вывести миллиард гривен.

При этом из восьми клиентов, которые обслуживает "Даймонд Пэй", семеро являются организаторами азартных игр – и получают от этой компании услуги по пополнению клиентских счетов и выплат выигрышей.

В свою очередь НБУ 22 июля 2024 принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в "Даймонд Пэй". "Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" ... связей с РФ", – было сказано на сайте регулятора.

Как сообщал OBOZ.UA, задержание председателя КРАИЛ не было единственным в этом месяце. На днях ГБР также задержало пятерых человек по делу о Royal Pay, 1xBet и харьковском Мегабанке, который сейчас находится в состоянии ликвидации.

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