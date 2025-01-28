Глава суда из Харьковщины после увольнения получил сотни тысяч: сумма показалась малой, поэтому он отсудил еще миллион

Глава Красноградского районного суда Харьковской области в отставке Павел Гусар отсудил 1 млн 196 тыс. грн компенсации после увольнения. Сразу после выхода на пенсию судья получил 485,5 тыс. грн выходного пособия, однако этой суммы показалась ему мало.

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Харьковский окружной административный суд 22 января 2025 года удовлетворил иск Гусара и обязал Государственную судебную администрацию доплатить шестизначную сумму. Так, судья ушел в отставку в июле 2024 года. Тогда же он получил выходное пособие в размере 485,5 тыс. грн.

Гусар обратился в суд с требованием повысить выплату. Так, он посчитал недоначисленное и невыплаченное судейское вознаграждение, пособие на оздоровление и выходное пособие судье в связи с отставкой за период с 01.01.2021 года по 24.07.2024, исходя из прожиточного минимума лиц, размер которого установлен на 1 января 2021 года 2270 грн, на 1 января 2022 2481 грн, на 1 января 2023 2684 грн, на 1 января 2024 3028 грн, с учетом выплаченных сумм и содержанием предусмотренных законом налогов и обязательных платежей при их выплате.

После подсчета он требовал доплатить 1 млн 196 тыс. грн. Представитель ответчика в суде заявил, что территориальное управление как распорядитель бюджетных средств низшего уровня осуществляет все начисления и выплаты судьям местных судов только в пределах бюджетных ассигнований, установленных сметой.

В своем решении суд напомнил аргументы КСУ. "Конституционный Суд Украины последовательно указывал: одной из конституционных гарантий независимости судей является особый порядок финансирования судов; установленная система гарантий независимости судей не является их личной привилегией; конституционный статус судьи предусматривает достаточное материальное обеспечение судьи как при осуществлении им своих полномочий", – говорится в материалах дела.

В результате суд решил: "Взыскать с Государственной судебной администрации Украины недоначисленное и невыплаченное судейское вознаграждение, пособие на оздоровление и выходное пособие судье в связи с отставкой за период с 01.01.2021 года по 24.07.2024", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал провести перерасчет задним числом. .

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