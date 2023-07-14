Генерала-"слугу" Слюсарева поймали на покупке бизнеса в Ницце: его партнерша развивает туризм в оккупированном Крыму

Генерал-майор времен Януковича, пограничник в отставке Вадим Слюсарев, который, по данным СМИ, все еще является членом партии "Слуга народа", во время войны купил у россиян французскую компанию, владеющую недвижимостью в Ницце. Сделка была оформлена на пару с Людмилой Полевик, которая ведет гостиничный бизнес в оккупированном Крыму.

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Об этом стало известно из журналистского расследования Bihus.Info. Речь идет о компании SCI GOODWIN, которая ранее принадлежала россиянам Светлане и Павлу Поповым.

Полевик и Слюсарев стали владельцами фирмы в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, летом 2022 года. "При заключении сделки отмечалось, что компания владеет квадратными метрами в комплексе CARRE RUBIS в Ницце, по адресу: 64 Avenue de la Lanterne. По данным французских госорганов, фирма несколько лет назад приобрела там несколько квартир и паркомест", – говорится в расследовании.

Полевик владеет в России тремя фирмами, которые платят налоги Кремлю ("Рубикон 2016", "Авис-Крым" и "Центр медицинской реабилитации"). В государственном реестре компаний России Полевик указана как гражданка России. Но при покупке французской недвижимости она указала украинское гражданство.

После оккупации Крыма Полевик открыла на своем участке в Алуште отель Blumarin. Она не раз фигурировала на видео празднований в отеле. В частности, на видео, выложенном в мае 2022 года, когда уже шла полномасштабная война.

Также Полевик участвовала в государственных закупках России. Например, селила в Blumarin неких российских бюджетников. Журналисты отмечают, что ее подпись на том контракте совпадает с подписью на документах о покупке французской компании, стоящей рядом с подписью Слюсарева.

Интересно, что Полевик в прошлом была совладелицей двух украинских фирм, которыми позже начал владеть сам Слюсарев. Кроме того, у нее есть дочь Дарья, а с ее российским мобильным номером связана девочка по имени Слюсарева Дарья Вадимовна (по данным слитых российских баз).

Что говорят о членстве Слюсарева в "Слуге народа"

Журналистам не удалось добиться от представителей партии четкого ответа, является ли Слюсарев членом "Слуги народа". Так, председатель Харьковской областной ячейки партии и давний знакомый Слюсарева нардеп Павел Сушко сообщил, что его ячейка не владеет запрашиваемой информацией. Хотя именно в этой региональной партийной ячейке Слюсарев был членом совета.

Адвокат Слюсарева Елена Бардина вместо ответа на вопрос сказала, что Слюсарев не является членом руководящего органа партии, куда его избрали, но не назначили. Само членство в партии Бардина не прокомментировала.

Нардеп Андрей Одарченко, которого связывали со Слюсаревым, отметил, что общается со Слюсаревым "достаточно редко". Он также сказал, что не знает, прекращено ли членство Слюсарева в партии "Слуга народа".

Что известно о Слюсареве

Вадима Слюсарева с 2019-го называли "смотрящим" за Харьковской областью. Ему удалось пробиться в областной политсовет "Слуги народа" и получить влияние на местные элиты. И это далеко не первый поход Слюсарева в политику. Он в течение двух сроков был помощником нардепа Артема Пшонки, сына сбежавшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Как писал в Facebook журналист Юрий Бутусов, Слюсарев еще при экс-президенте Викторе Януковиче получил звание генерала и был "хозяином границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей".

По данным Бутусова, родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых – еще 28 марта 2014 года. Его родители владеют двумя гостиницами в Алуште. Также Слюсарев еще в 2014 году отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюорографию грудной клетки, акцентировал Бутусов.

Слюсарев 25 лет работал пограничником и за это время сколотил огромный бизнес. Как выяснил OBOZREVATEL, Слюсареву и членам его семьи принадлежат:

"Оникс-2006": сейчас компания принадлежит отцу пограничника Алексею Слюсареву, до этого бенефициаром был генерал-майор. Компания занимается торговлей товарами широкого ассортимента.

"Скай Шоп": Слюсарев является действующим собственником. Фирма занимается торговлей табачными изделиями и продуктами.

"Дьюти фри Одесса": Слюсарев – действующий бенефициар. Торговля.

Всего с фамилией пограничника связано около десятка компаний. Они занимаются недвижимостью и торговлей. Международная организация OCCRP провела расследование и заявила, что компания Слюсарева занималась контрабандой сигарет из Румынии. Они утверждают, что в 2017-м у компании "Дьюти фри Одесса" арестовали груз с контрабандой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слюсарев летал во временно оккупированный Россией Крым после 2014 года. Также Слюсарев еще в 2014 году отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты.

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