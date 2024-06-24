Если ВПЛ не получает выплаты: какие другие виды помощи доступны для переселенцев

ВПО, не получающие выплаты, могут претендовать на пособие по безработице, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на различные социальные услуги. Для получения дополнительной информации следует обратиться в органы социальной защиты.

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Об этом говорится на сайте Чугуевского городского совета. "Если вам отказано в назначении или продлении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, у вас есть и другие варианты и пути получения государственной поддержки", – говорится в сообщении.

Выплаты по безработице

ВПЛ, которые являются работоспособными, но не зарегистрированы как физические лица-предприниматели (ФЛП) или в центре занятости, могут стать на учет в центре занятости. Это позволяет получить статус безработного и право на помощь. Преимущества получения статуса безработного:

финансовая помощь: пособие по безработице варьируется от 1500 до 7100 грн и предоставляется на период до 90 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста – до 360 календарных дней) во время действия военного положения;

карьерная поддержка: получение помощи от карьерного советника в поиске работы и трудоустройстве;

образовательные услуги: консультации, информационные и профориентационные услуги для переучивания.

Выплаты малообеспеченным

Семьи ВПЛ, чей среднемесячный совокупный доход меньше уровня обеспечения прожиточного минимума, имеют право на государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи. Величины прожиточного минимума:

для детей до 6 лет: 3588 грн (140% соответствующего прожиточного минимума);

(140% соответствующего прожиточного минимума); для детей от 6 до 18 лет: 4474 грн (140% соответствующего прожиточного минимума);

(140% соответствующего прожиточного минимума); для трудоспособных лиц: 1665 грн (55% соответствующего прожиточного минимума);

(55% соответствующего прожиточного минимума); для лиц, потерявших трудоспособность: 2361 грн (100% соответствующего прожиточного минимума).

Субсидии и льготы

ВПЛ могут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для подтверждения фактического проживания в доме или квартире достаточно предоставить справку ВПЛ. Регистрация в этом жилом помещении не обязательна. Особенности получения субсидий:

Размер субсидии зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов семьи.

Жители временно оккупированных территорий или зоны активных боевых действий, которым на период действия военного положения были продлены выплаты, должны подать заявление в органы Пенсионного фонда Украины для проведения перерасчета.

Социальные услуги

ВПЛ, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеют право на получение различных социальных услуг. Среди них:

уход на дому: помощь в ведении домашнего хозяйства, гигиенические процедуры и т. п.;

гигиенические процедуры и т. п.; дневной уход: временный надзор за детьми или лицами , нуждающимися в постоянном уходе;

, нуждающимися в постоянном уходе; проживание с поддержкой: временное или постоянное проживание в социальных учреждениях;

социальная адаптация: помощь в приспособлении к новым условиям жизни;

консультирование и помощь: предоставление консультаций и материальной помощи.

Подробную информацию о социальных пособиях и выплатах можно получить на сайте Дія или в громаде, где проживает ВПЛ. Для получения дополнительной информации и консультаций переселенцам следует обращаться в органы социальной защиты населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Всемирная продовольственная программа ООН продлила до конца 2024 года дополнительные выплаты пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, обеспечив финансовую поддержку более 421 тысяче человек на сумму 1,68 миллиарда. Выплаты производятся автоматически на основании данных Пенсионного фонда, без необходимости пенсионерам подавать дополнительные заявки.

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