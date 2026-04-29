Еще одно дело против Шевченко передали в суд: детали преступлений нардепа-предателя

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Его уличили в легализации более 9 млн грн, полученных незаконным путем.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Сам нардеп с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену.

Суть преступления

Как выяснило следствие, используя личные политические и экономические связи, Шевченко создал бизнес-препятствия для украинской компании .

Из-за этого белорусская сторона начала затягивать поставки через границу минеральных удобрений, за которые украинское предприятие уже перечислило средства.

Шевченко заверил предпринимателей, что у них якобы не хватает всех необходимых разрешений на перевозку груза (что было ложью), и предложил свою "помощь".

За это предприниматели перевели на счета фирмы, принадлежащей сыну нардепа, 14,5 млн грн – якобы за юридические услуги.

Зато Шевченко не оказал никакой помощи, а лишь присвоил полученную сумму.

Позже часть средств была переведена на счет сына нардепа, который приобрел автомобили BMW X5M (F95) и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн грн.

Впоследствии Евгений Шевченко начал ездить на этих автомобилях, представляя их как купленные за доходы от предпринимательства.

На основании собранных доказательств нардепу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В то же время в ходе расследования выяснилось, что Евгений Шевченко мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

Кроме того, в ноябре 2024 года стало известно, что нардепу объявлено подозрение в государственной измене. По данным следствия, нардеп поддерживал связи с представителями посольства Беларуси и распространял антизападную пропаганду. Еще до начала большой войны он распространял дезинформацию, отрицая угрозу со стороны России и Беларуси.

