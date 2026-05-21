Подарок за день до подозрения: экс-судья пытался спрятать элитную недвижимость у сына-детектива НАБУ

В рамках расследования масштабной коррупции в Верховном Суде Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении экс-судье Александру Прокопенко. А за один рабочий день до этого он переписал свою квартиру на сына – детектива НАБУ.

Видео дня

На это обратила внимание украинский адвокат Татьяна Козаченко. Она отмечает, что таким образом Прокопенко-старший сумел спасти элитное имущество от ареста.

Невероятное совпадение

Александр Прокопенко оказался под прицелом общественного внимания из-за вероятной причастности к делу трехлетней давности о взятке председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву в $2,7 млн. В прошлом собрание судей Кассационного административного суда Верховного Суда дважды избирали его в состав Большой Палаты ВС.

Козаченко проанализировала имущественные декларации семьи Прокопенко и заметила хронологические совпадения, которые четко указывают на возможный слив секретной информации по линии НАБУ. События разворачивались в режиме спецоперации:

16 мая – сын Александра Прокопенко, Богдан, получил от отца в дар элитную квартиру и паркоместо;

– сын Александра Прокопенко, Богдан, получил от отца в дар элитную квартиру и паркоместо; 19 мая – НАБУ официально вручило Прокопенко-старшему подозрение по делу о взяточничестве.

Богдан Прокопенко, как и его жена Светлана – детективы главного подразделения детективов НАБУ. Они годами бесплатно жили в подаренном доме, о чем свидетельствуют декларации.

Другое совпадение – в том, что имущество приватизировали и подарили за один рабочий день до того, как правоохранители должны были наложить на него арест с перспективой дальнейшей конфискации. Теперь юридически конфисковать имущество у действующего сотрудника НАБУ невозможно.

Происхождение квартиры

История подаренной квартиры – не менее скандальная. Именно поэтому общественные организации и Общественный совет добропорядочности (ОСД) уже обращали на нее внимание ранее.

Верховный Суд передал ее Александру Прокопенко как служебную, но, несмотря на запрет на приватизацию такого жилья судьями, ее все же вывели из числа служебных и переписали на мать экс-судьи, после чего он вернул недвижимость в свою собственность.

ОСД официально признал такие действия недобросовестными и обвинил судью в использовании статуса для удовлетворения личных потребностей. Козаченко отмечает, что закон "О судоустройстве и статусе судей" гарантирует право судьи только на служебное жилье.

Адвокат также обратила внимание на официальные доходы семьи Прокопенко. А именно:

Александр Прокопенко стабильно зарабатывал более 500 тыс. гривен ежемесячно ;

стабильно зарабатывал ; Богдан и Светлана Прокопенко – получали от государства более 250 тыс. гривен в месяц.

"Все это может быть юридически оформлено грамотно. Но добропорядочно ли это?" – задается вопросом

Что ждет семью антикоррупционеров

Татьяна Козаченко отмечает, что НАБУ, как один из главных антикоррупционных органов страны, должно быть первыми заинтересованы в служебном расследовании и проверке информации. А именно:

относительно осведомленности и вмешательства детектива и его жены в вопрос, по уголовному производству, фигурантом которого является Александр Прокопенко;

в вопрос, по уголовному производству, фигурантом которого является Александр Прокопенко; относительно надлежащего урегулирования прямого конфликта интересов и обеспечения полного отстранения Богдана и Елены Прокопенко от любой информации, процессуальных решений или действий, связанных с этим уголовным производством.

Реакция НАБУ

В нацагентстве уже отреагировали на обвинения в сторону своих детективов. Там заверили, что для установления всех обстоятельств переоформления имущества инициировали служебное расследование.

"Указанный работник (Богдан Прокопенко. – Ред.) не входил в состав следственной группы, которая расследует уголовное производство по коррупции в Верховном Суде, и не имел доступа к соответствующим материалам дела", – заявили в антикоррупционном бюро.

Там также отметили, что в день сообщения о подозрении директор НАБУ подписал решение о наложении ареста на элитную квартиру и паркоместо – оно было передано к исполнению. Кроме того, бюро направило соответствующее ходатайство для ареста имущества судом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, всего к делу о коррупции в Верховном суде могут быть причастны 8 судей (подозрения объявили только части из них). Их имена и остальные детали о расследовании – в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!