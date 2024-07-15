Экс-таможенник накупил иномарок на миллионы гривен во время войны: "официальных" денег для этого у него не было
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам полной проверки декларации выявило у одесского экс-таможника признаки необоснованных активов более чем на 3,2 млн грн. При этом во время первого года полномасштабной войны чиновник, его жена и дочь приобрели 5 транспортных средств более чем на 7 млн грн.
Об этом сообщили в самом НАПК. Отметив, что речь идет об автомобилях:
- MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 г.в;
- MERCEDES-BENZ S 450, 2020 г.в.;
- AUDI A5, 2022 г.в.;
- AUDI A6, 2022 г.в.;
- AUDI A4, 2022 г.в.
"НАПК установило, что имеющиеся у них денежные сбережения и доходы, полученные на момент совершения покупок, свидетельствуют о невозможности приобрести имущество за счет средств, полученных из законных источников. Также установлено, что экс-чиновник таможни приобрел право собственности на легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 года выпуска по цене ниже минимальной рыночной", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в настоящее время, материалы дела направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Сделано это "для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов экс-чиновника необоснованными и взыскании их в доход государства".
Работнице украинской таможни дали 6 лет тюрьмы за коррупцию
Ранее же бывшую инспекторку таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни было признано виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, совершенном повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Прокуроры в суде доказали, что осужденная получила от гражданина взятку за обеспечение беспрепятственного перемещения товара через таможенную границу полосой движения "зеленый коридор", несоставление протокола о нарушении таможенных правил и внесении ложных сведений по данному поводу в базу данных "Инспектор". Задокументировано неоднократное получение женщиной неправомерной выгоды на 8000 грн. Обвиняемая уволена из таможни", – говорится в сообщении прокуратуры.
В то же время, по данным lviv.media, сама Цабан вину отрицает. По ее словам, подчеркивается:
- "ввозить незадекларированный товар стоимостью 500 евро и весом не более 50 кг можно, а вес шин визуально не превышал эту норму";
- водитель перевозил шины якобы для военных, поэтому она их не перевешивала.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же суд оправдал обвиняемого в злоупотреблении положением и нецелевом использования средств бывшего директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана. По версии обвинения, в конце 2018 года он по собственному усмотрению и вопреки требованиям бюджетного кодекса заключил с разными фирмами договоры на проведение ремонта дорог местного значения на общую сумму почти 29 млн грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!