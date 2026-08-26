Дрова в Украине стали "золотыми": сколько теперь стоит кубометр и как выгоднее отапливать жилье

В Украине за год дрова у частных продавцов местами подорожали в 1,5-2 раза, если в прошлом году кубометр дубовых дров в Киевской области стоил около 1500-2500 грн, то сейчас за него просят 3700-4500 грн, и цены могут расти и дальше. В то же время дрова государственного производства подорожали значительно меньше — с примерно 1140 до 1200 грн за кубометр, однако к этой сумме могут добавиться расходы на доставку, погрузку и подготовку древесины к отоплению.

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Об этом говорится в материале "Головкома". Средняя цена на дрова из лиственных пород в государственном секторе выросла примерно с 1140 грн за кубометр в 2025 году до около 1200 грн в 2026-м, то есть всего лишь примерно на 5%.

Сколько стоит кубометр дров

Наиболее заметный рост цен наблюдается у частных продавцов, особенно в столичном регионе. Если в прошлом году дубовые дрова в Киевской области можно было приобрести примерно за 1500–2500 грн за кубометр, то сейчас актуальные предложения достигают 3700 грн, а кое-где — даже 4500 грн за кубометр.

Таким образом, в самых дорогих предложениях цена фактически почти удвоилась за год. Причем речь идет не о единой установленной цене на рынке. Стоимость зависит от породы дерева, влажности, способа заготовки и обработки, объема заказа, того, продаются ли дрова навалом или в штабелях, а также от доставки.

Например, один из продавцов предлагает ящик объемом 1,4 кубометра с дубовыми, ясеневыми или грабовыми дровами за 12 300 грн. Мягкие породы — березу и ольху — можно приобрести примерно за 9000 грн за такой же объем.

К стоимости при этом необходимо прибавить доставку. В Киеве она может стоить ещё несколько тысяч гривен. Например, минимальная цена доставки в Соломенский район столицы составляет около 2000 грн. Поэтому фактическая сумма, которую придется заплатить за отопительный сезон, может оказаться значительно выше цены, указанной непосредственно за кубометр.

Где дрова стоят дешевле

Ситуация с ценами сильно различается в зависимости от региона. Самыми дорогими сейчас выглядят предложения в столичном регионе, тогда как в других крупных городах топливная древесина может стоить заметно дешевле.

В Днепре дубовые дрова сейчас продаются примерно по 2700–3000 грн за кубометр. При этом цена зависит от способа укладки: дрова навалом могут стоить около 2700 грн, тогда как плотно уложенный кубометр — около 3000 грн.

Во Львове твёрдые породы древесины можно найти примерно по цене 1400–2000 грн за кубометр. Однако напрямую сравнивать цены между регионами нужно с осторожностью. Один продавец может предлагать уже порубленные и сухие дрова с доставкой, тогда как другой — необработанную древесину, которую покупателю придется самостоятельно транспортировать, распиливать и колоть.

Государственные дрова значительно дешевле

У украинцев остается возможность приобрести топливную древесину напрямую у государственных лесохозяйственных предприятий через сервис "ДроваЕ". В государственном секторе ситуация с ценами совершенно иная. Если в 2025 году средняя стоимость дров из твердолиственных пород составляла около 1140 грн за кубометр, то в 2026 году она выросла примерно до 1200 грн.

То есть за год рост составил всего около 5%, что существенно меньше, чем подорожание частных предложений. В то же время есть важный нюанс: ведь низкая цена древесины еще не означает, что покупатель получит самое дешевое отопление.

В некоторых случаях государственные дрова нужно забирать самостоятельно. К их стоимости тогда добавляются расходы на транспорт, погрузку и разгрузку. Кроме того, если древесина продается необработанной, её придётся самостоятельно распилить и порубить, что также требует времени, техники и денег.

Поэтому частные продавцы могут устанавливать значительно более высокие цены на готовые колотые дрова, поскольку покупатель фактически платит не только за древесину, но и за её подготовку к использованию. Например, отдельные государственные лесничества предлагают дрова ещё дешевле. В Галицком национальном природном парке по состоянию на 1 июля 2026 года твердые породы продавались населению примерно по 990 грн за кубометр, а хвойные и мягколиственные — по 690 грн.

Дрова или газ: что сейчас выгоднее

На фоне подорожания древесины возникает вопрос, остается ли такое отопление экономичным по сравнению с газом. Для ориентировочного сравнения можно использовать показатель теплотворности – один кубометр дубовых дров при соответствующей влажности может заменить примерно 334 кубометра природного газа.

При цене газа 7,96 грн за кубометр такое количество газа будет стоить около 2659 грн. В то же время кубометр дубовых дров в Киеве сейчас может стоить более 4000 грн.

Например, если цена составляет 4300 грн за кубометр, то такой объем древесины будет примерно на 62 % дороже эквивалентного количества газа согласно приведенному расчету. У граба теплотворность еще выше — около 362 кубометров газа на один кубометр древесины. При нынешней цене на газ это составляет примерно 2882 грн.

Однако такие расчеты носят ориентировочный характер. На конечную стоимость отопления влияют влажность дров, качество их хранения, эффективность котла или печи, утепление дома и способ укладки древесины.

Сколько придется потратить на отопление дома

Для небольшого дома или дачи площадью примерно 50–70 квадратных метров можно ориентировочно взять расход 1,8–2,8 тыс. кубометров газа за три зимних месяца. Для дома площадью 50 квадратных метров это около 1800 кубометров газа, а для 70 квадратных метров — до 2800 кубометров.

При тарифе 7,96 грн за кубометр расходы составят примерно 14,3–22,3 тыс. грн за три месяца. Если пересчитать такое количество тепла в дубовые дрова, понадобится примерно 5,4–8,4 кубометра древесины.

При цене от 3700 грн за кубометр это уже около 19,4–31,1 тыс. грн. То есть при нынешних киевских ценах отопление дома дубовыми дровами в отдельных случаях может обойтись дороже, чем газом.

Впрочем, для конкретного дома результат может быть совсем другим. Большую роль играют площадь помещения, его утепление, температура на улице, желаемая температура в комнатах и КПД отопительного оборудования.

Дрова могут подорожать ещё больше

Отдельную проблему создает сезонный спрос. Летом владельцы частных домов уже начинают активно закупать топливо, готовясь к осенне-зимнему периоду.

Поэтому продавцы советуют не откладывать закупку на последний момент. Чем ближе отопительный сезон, тем выше может становиться спрос, а вместе с ним — и цены на готовые дрова, и стоимость доставки. Особенно это касается Киева и области, где цены на частном рынке уже значительно превышают государственную цену.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом, могут получить специальную субсидию на его приобретение, причем отдельную справку о печном отоплении подавать не нужно — эти данные указываются в заявлении или декларации. Выплату назначают только один раз в календарный год, поэтому для получения субсидии в 2026 году тем, кто уже получал её в прошлом году, нужно повторно обратиться в ПФУ.

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