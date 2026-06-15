Для украинских работников изменили правила выплаты компенсаций: какие суммы будут выплачиваться

В Украине уточнили правила выплаты компенсаций пострадавшим работникам критической инфраструктуры, сохранив размеры помощи от 200 тыс. грн до 1 млн грн в зависимости от степени утраты здоровья или факта гибели. Отныне пострадавшие могут получить доплату в случае повышения группы инвалидности, а если ранее были начислены меньшие страховые или другие выплаты, государство компенсирует разницу до полного гарантированного законом размера.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Соответствующее решение правительство приняло для совершенствования механизма государственной поддержки людей, получивших ранения, увечья или утративших здоровье во время работы на объектах критической инфраструктуры.

Также изменения касаются семей погибших работников, при этом после обновления порядка суммы компенсаций остаются такими же, как и раньше. Единовременная денежная помощь составляет:

200 тысяч гривен для лиц с инвалидностью III группы;

500 тысяч гривен для лиц с инвалидностью II группы;

800 тысяч гривен для лиц с инвалидностью I группы;

1 миллион гривен в случае гибели работника.

Речь идет о людях, пострадавших в результате военной агрессии РФ во время пребывания на объектах критической инфраструктуры или выполнения служебных обязанностей. Одним из главных нововведений стала возможность получения дополнительной компенсации в случае изменения группы инвалидности.

Например, если человек сначала получил инвалидность III группы и соответствующую выплату в размере 200 тысяч гривен, а впоследствии его состояние здоровья ухудшилось и была установлена II или I группа инвалидности, государство доплатит разницу до нового гарантированного размера помощи. Таким образом, пострадавшие не потеряют право на полный объем компенсации даже в случае изменения медицинских заключений через определенное время после получения травмы.

Правительство также четко урегулировало сроки реализации права на получение помощи. Отныне обратиться за компенсацией можно не только во время действия военного положения, но и в течение трех лет после его завершения или отмены. Отмечается, что это дает дополнительные гарантии для тех, кто по разным причинам не сможет оформить выплаты сразу.

Еще одно важное изменение касается случаев, когда человек или семья погибшего уже получила страховые или другие единовременные выплаты по тому же факту ранения или гибели. Если сумма такой компенсации окажется меньше размера помощи, гарантированной законом, государство выплатит разницу.

Фактически новый механизм устраняет ситуации, когда люди теряли часть причитающихся средств из-за получения выплат по другим программам или страховым договорам. Назначение и выплату единовременной денежной помощи будет осуществлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кроме того, правительство уточнило порядок оформления личного распоряжения о выплате помощи в случае гибели работника. Отмечается, что это должно упростить процедуру получения средств членами семьи и минимизировать бюрократические трудности.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что принятые изменения направлены на обеспечение своевременной и полной поддержки людей. Право на получение компенсации имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

работники операторов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица органов местного самоуправления;

члены семей погибших лиц из указанных категорий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года большинство ветеранов, пенсионеров и получателей льгот получат разовую помощь ко Дню Независимости автоматически. Суммы выплат составят от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека.

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