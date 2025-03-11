Для участников Революции Достоинства готовят изменения: Кабмин утвердил новый законопроект

В Украине планируется предоставить участникам Революции Достоинства отдельный статус и государственную поддержку, включая социальные гарантии и помощь в образовании, трудоустройстве и медицине. Особое внимание уделят семьям погибших, обеспечив им необходимую социальную защиту.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук. Кабинет Министров Украины одобрил важный законопроект, предусматривающий государственную поддержку лиц, участвовавших в Революции Достоинства 2013-2014 годов.

По словам Мельничука, законопроект определяет особый статус для участников массовых акций общественного протеста, которые проходили с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Кроме того, документ предусматривает государственную поддержку членам семей погибших участников Революции Достоинства. Как уточнил народный депутат Алексей Гончаренко, принятый законопроект содержит следующие ключевые положения:

участники Революции Достоинства получат отдельный правовой статус, отличающийся от категории ветеранов войны;

предусмотрено оказание не только материальной помощи, но и содействие в образовании, профессиональной адаптации и медицинском обеспечении;

важный акцент сделан на создании условий для самореализации участников Майдана, чтобы они могли активно влиять на процессы развития страны;

семьи погибших во время Революции Достоинства получат должную социальную поддержку.

Одним из ключевых моментов законопроекта является четкое разграничение статуса участников Революции Достоинства и ветеранов войны. Это позволит обеспечить протестующим особые социальные гарантии, учитывая уникальные обстоятельства их борьбы за демократические ценности и права граждан Украины. Государство предлагает комплексную поддержку, включающую:

финансовую помощь и социальные выплаты;

возможности для получения образования и переквалификации;

помощь в трудоустройстве и профессиональной адаптации;

гарантированный доступ к медицинским услугам и реабилитации;

социальная защита и материальная помощь для семей погибших.

Отдельный раздел законопроекта посвящен обеспечению возможностей для активного участия участников Майдана в общественной жизни. Это будет способствовать их интеграции в процесс реформирования страны, создание условий для реализации их инициатив и потенциала.

После принятия Кабинетом Министров этот законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины. Его принятие станет важным шагом в признании вклада участников Революции Достоинства и обеспечении их социальной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили процедуру получения единовременного пособия для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Теперь выплаты будут производиться автоматически после подачи первого заявления без необходимости дополнительных обращений.

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