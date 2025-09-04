Дія.Подпись заработала для украинцев в ЕС: какие форматы и что с ними делать

Украинский государственный сервис Дія.Подпись получил обновление и теперь поддерживает полный набор международный форматов. Это означает, что заверенные им документы могут принимать и в Украине, и в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Дії 4 сентября. Отмечается, что цифровая подпись за границей может потребоваться в разных форматах, поэтому для украинцев составили их полный список.

Дія.Подпись за границей: форматы и главные правила

PAdES – для PDF-файлов (подпись встраивается в сам файл). Дія рекомендует использовать в договорах, заявлениях, актах.

(подпись встраивается в сам файл). Дія рекомендует использовать в договорах, заявлениях, актах. XAdES – для различных структурированных файлов . Подходит для подачи отчетности, участия в тендерах или обмена массивами данных. Этот формат часто используют там, где документы проверяет не человек, а программа.

. Подходит для подачи отчетности, участия в тендерах или обмена массивами данных. Этот формат часто используют там, где документы проверяет не человек, а программа. CAdES – для большого количества файлов сразу. Подпись создается в архиве ASiC-e, в который можно добавить все необходимые документы и подписать их одновременно. Часто используется в государственных учреждениях или крупных компаниях.

Как пользоваться Дія.Подписью

Зайти на портал Дії с разу в раздел подписи по ссылке.

разу в раздел подписи по ссылке. Выбрать регион, для которого оформляется документ (Украина или страна ЕС).

Загрузить файл, который нужно подписать.

Выбрать из списка формат Дія.Подписи [PAdES, XAdES, CAdES].

Подписать через приложение Дія.

Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и обеспечивает достоверность и целостность информации, изложенной в документе. Она также позволяет подтвердить целостность электронного документа и идентифицировать лицо, подписавшее документ.

