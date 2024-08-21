Десятки тысяч украинцев пошли в "Армию восстановления": какую там дают работу и сколько платят

Более 170 тысяч безработных украинцев присоединились к проекту "Армия восстановления" – они разбирают поврежденные объекты в результате боевых действий, плетут маскировочные сетки, ухаживают за ранеными военными и вовлекаются в другую необходимую деятельность. Работа не волонтерская – за нее платят 12 тыс. грн в месяц.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил, что программа действует более полутора лет - с 1 октября 2022-го.

Работа, к которой привлекаются участники программы, в целом не требует специальной квалификации или длительной подготовки. Направления, где нужные работники определяются областными государственными администрациями. Как правило, это:

работа по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи ;

; предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд Вооруженных сил Украины, пошив одежды и ремонт военной амуниции;

помощь по уходу за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях;

за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях; разбор завалов , расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов , подвальных помещений под укрытие;

, подвальных помещений под укрытие; строительство защитных сооружений гражданской защиты;

защитных сооружений гражданской защиты; заготовка дров для нужд военных и населения.

Оплата за такой труд – 12 тыс. гривен в месяц (при условии отработки полнолуния). Это меньше показателя средней зарплаты в Украине, но значительно выше пособия по безработице. А за весь действия проекта на оплату труда участников было выделено 1,3 млрд грн.

Присоединиться к участию в программе можно в 19 регионах Украины. Среди самых активных:

Харьковская область (28265 направлений);

Донецкая область (20610 направлений);

Киевская область (18854);

Черниговская область (18773);

Полтавская область (17 855).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об исследовании, которое показало, что люди с инвалидностью, ВПЛ и вынужденные мигранты могут помочь преодолеть дефицит рабочей силы в Украине, что будет способствовать экономическому росту. Для этого необходимо создать условия для их интеграции на рынке труда и стимулировать возвращение мигрантов.

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