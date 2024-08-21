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Десятки тысяч украинцев пошли в "Армию восстановления": какую там дают работу и сколько платят

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
За колку дров государство платит 12 тысяч гривен в месяц

Более 170 тысяч безработных украинцев присоединились к проекту "Армия восстановления" – они разбирают поврежденные объекты в результате боевых действий, плетут маскировочные сетки, ухаживают за ранеными военными и вовлекаются в другую необходимую деятельность. Работа не волонтерская – за нее платят 12 тыс. грн в месяц.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил, что программа действует более полутора лет - с 1 октября 2022-го.

Работа, к которой привлекаются участники программы, в целом не требует специальной квалификации или длительной подготовки. Направления, где нужные работники определяются областными государственными администрациями. Как правило, это:

  • работа по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи ;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд Вооруженных сил Украины, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
  • помощь по уходу за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях;
  • разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
  • строительство защитных сооружений гражданской защиты;
  • заготовка дров для нужд военных и населения.

Оплата за такой труд – 12 тыс. гривен в месяц (при условии отработки полнолуния). Это меньше показателя средней зарплаты в Украине, но значительно выше пособия по безработице. А за весь действия проекта на оплату труда участников было выделено 1,3 млрд грн.

Присоединиться к участию в программе можно в 19 регионах Украины. Среди самых активных:

  • Харьковская область (28265 направлений);
  • Донецкая область (20610 направлений);
  • Киевская область (18854);
  • Черниговская область (18773);
  • Полтавская область (17 855).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об исследовании, которое показало, что люди с инвалидностью, ВПЛ и вынужденные мигранты могут помочь преодолеть дефицит рабочей силы в Украине, что будет способствовать экономическому росту. Для этого необходимо создать условия для их интеграции на рынке труда и стимулировать возвращение мигрантов.

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