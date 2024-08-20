Ситуация на рынке труда изменилась: исследование показало, как Украине преодолеть дефицит кадров

Люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и вынужденные мигранты могут помочь преодолеть дефицит рабочей силы в Украине, что будет способствовать экономическому росту. Для этого необходимо создать условия для их интеграции на рынке труда и стимулировать возвращение мигрантов.

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Об этом говорится в исследовании EasyBusiness. С началом полномасштабной войны в Украине резко сократилось количество рабочей силы. Военные действия, мобилизация, отток населения за границу – все эти факторы привели к значительному кадровому дефициту на рынке труда.

Согласно данным исследования, в октябре 2023 года 55% работодателей испытывали дефицит рабочей силы, а уже в апреле 2024 года этот показатель вырос до 74%. Причины такого ухудшения ситуации — усиление мобилизации, расширение оборонных индустрий и постепенное восстановление экономики. Для обеспечения стабильного экономического роста на уровне 7% ежегодно к 2032 году Украине нужно привлечь от 3,1 млн до 4,5 млн человек новой рабочей силы.

В 2023 году только 13-15% людей с инвалидностью в Украине были трудоустроены. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет не менее 50%. Около 79% украинских предприятий выполняли нормативы трудоустройства людей с инвалидностью, однако среди бюджетных организаций этот показатель не превышал 14%. Основными препятствиями для интеграции людей с инвалидностью на рынке труда являются:

стереотипы работодателей по производительности людей с инвалидностью и необходимость дополнительных затрат на обустройство рабочих мест;

наличие государственной социальной поддержки, часто демотивирующей людей с инвалидностью искать работу;

барьеры в рабочем окружении и внешней среде;

несовершенная нормативная база, способствующая фиктивному трудоустройству для выполнения квот.

Около 40% ВПЛ трудоспособного возраста уже трудоустроены или занимаются предпринимательской деятельностью, еще 14% активно ищут работу. Однако 39% ВПЛ несколько раз меняли место жительства из-за отсутствия работы, а 26% из них планируют уехать за границу. Для улучшения ситуации с трудоустройством ВПЛ, исследование предлагает следующие мероприятия:

расширение понятия "подходящая работа" в законе "О занятости населения", что позволит ВПЛ легче находить работу;

в законе "О занятости населения", что позволит ВПЛ легче находить работу; редизайн системы социального жилья для обеспечения стабильных условий проживания;

для обеспечения стабильных условий проживания; отвязка социальной помощи для ВПЛ от уровня дохода домохозяйства, что может снизить зависимость от помощи и стимулировать поиск работы.

Среди вынужденных мигрантов 73% составляют женщины и около 70% имеют высшее или незаконченное высшее образование. Со временем все больше мигрантов находят работу в странах проживания, что снижает их мотивацию к возвращению в Украину. С ноября 2022 года по январь 2024 года доля тех, кто заявил об увеличении дохода, выросла с 20% до 38%. Основные препятствия для возвращения мигрантов в Украину:

высокие риски безопасности;

проблемы с трудоустройством и финансовым обеспечением;

демотивация из-за успешной интеграции в странах пребывания.

Аналитики EasyBusiness предлагают комплексный подход к решению кадрового кризиса в Украине. В частности, государственным органам, местным властям и работодателям рекомендуется:

интеграция людей с инвалидностью посредством создания рабочих мест с учетом их потребностей и уменьшения бюрократических преград.

посредством создания рабочих мест с учетом их потребностей и уменьшения бюрократических преград. стимулирование трудоустройства ВПЛ через улучшение законодательной базы и создание условий для стабильного проживания.

через улучшение законодательной базы и создание условий для стабильного проживания. поощрение возвращения мигрантов посредством создания привлекательных условий для трудоустройства и безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество молодых специалистов до 35 лет на государственной службе уменьшается, что составляет всего 20% от общего количества госслужащих в Украине. Это создает институциональную проблему, поскольку государственная служба становится все менее обновляемой и зависимой от старших поколений.

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