Пограничника разоблачили на взятке криптовалютой на $355 тысяч: журналист назвал имя

Сотрудника Государственной пограничной службы подозревают в даче 355 тыс. долларов взятки правоохранителю в криптовалюте. Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Видео дня

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о начальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Александре Марущаке и неназванном старшем оперуполномоченном по особо важным делам главного отдела защиты национальной государственности Управления СБУ в Винницкой области. Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), мужчине, а также правоохранителю и их посреднику сообщено о подозрениях.

По версии следствия, подозреваемый заплатил правоохранителю криптовалюту Tether (USDT) в эквиваленте 355 тыс. долларов, чтобы тот закрыл глаза на противоправную деятельность пограничника. Криптовалюту передавали через посредника, которого привлек правоохранитель – на его криптогаманец была перечислена вся сумма средств, после чего их обналичили и передали правоохранителю.

В настоящее время действия пограничника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Если его признают виновным, ему грозит штраф или лишение или ограничение свободы на 2-4 года.

Правоохранителю и его посреднику сообщили о подозрении в начале февраля 2025 года. Им инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок 8-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

По данным Новикова, посредником в схеме выступил Сергей Панькуш. Он пошел на соглашение со следователями и разоблачил сотрудника СБУ, а также согласился предоставлять разоблачительные показания и перечислит 2 млн грн на нужды ВСУ. За это ему было назначено 8 лет условно и 3 года испытательных.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы считают коррупцию самой большой проблемой страны. Об этом заявили 58,8% участников соответствующего опроса. При этом подавляющее большинство граждан отмечает, что за последние 2-3 года уровень коррупции в Украине вырос, а ответственность за то, что страна сильно коррумпирована, несут все представители власти – и прежде всего антикоррупционные органы, в частности НАБУ, САП, НАПК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!