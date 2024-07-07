Часть украинцев в июле останется без пенсии: как не потерять выплату

Пенсионеры-переселенцы, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, обязаны пройти идентификацию для подтверждения права на выплаты, в случае пропущения этой процедуры пенсионные выплаты прекращаются. Идентификацию можно пройти лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в отделениях "Ощадбанка", через видеоконференцию, на вебпортале ПФУ, или в дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В Украине некоторые пенсионеры останутся без выплат в июле из-за того, что они пропустили прохождение обязательной идентификации.

Эта мера необходима для обеспечения Пенсионного фонда уверенности в том, что средства достигают своих законных получателей. Идентификация помогает избежать случаев мошенничества и нецелевого использования государственных средств, обеспечивая, что пенсионные выплаты получают только те, кто имеет на них законное право.

Если пенсионер не успел пройти идентификацию, то его пенсионные выплаты были прекращены. Однако их можно восстановить, пройдя необходимую процедуру. Для этого пенсионер должен выбрать один из предложенных способов идентификации:

лично: это можно сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в отделении "Ощадбанка";

это можно сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в отделении "Ощадбанка"; через видеоконференцию: для этого следует подать соответствующее заявление;

для этого следует подать соответствующее заявление; на вебпортале электронных услуг ПФУ: авторизовавшись через Действие. Подпись;

авторизовавшись через Действие. Подпись; в дипломатических учреждениях Украины за границей: после прохождения идентификации пенсионер должен передать документы об этом Пенсионному фонду. Это можно сделать через вебпортал ПФУ или отправить по почте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в бюджете на 2025 год не планируют повышение прожиточных минимумов (вместе с минимальной пенсией), а также минимальной зарплаты. В бюджетной декларации предусмотрели замораживание соцстандартов до 2027 года.

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