Часть украинцев потеряла право на популярную доплату: что изменилось и для кого

С 2026 года в Украине отменили ряд льгот для доноров крови, в частности ежемесячную пенсионную надбавку для новых почетных доноров. В то же время украинцы, которые получили статус почетного донора до вступления в силу нового закона, и в дальнейшем будут получать доплату в размере 321 гривны в месяц и не потеряют уже приобретенные права.

Об этом говорится в соответствующем Законе Украины о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Документ был принят для гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и подходами к организации донорства.

Фактически государство отказалось от ряда льгот, которые ранее использовались как дополнительный стимул для сдачи крови. После вступления в силу нового закона были отменены несколько важных социальных гарантий, среди них:

дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови;

специальные гарантии по выплатам во время временной нетрудоспособности;

повышенные стипендии для студентов-доноров;

ежемесячная пенсионная надбавка для почетных доноров.

Именно последняя льгота вызвала больше всего вопросов среди украинцев, ведь она предусматривала постоянную ежемесячную доплату к пенсии. Отмена не означает автоматическую потерю выплат для всех почетных доноров.

Закон предусматривает переходный механизм защиты тех граждан, которые уже имели соответствующий статус до 25 января 2026 года. Для таких украинцев право на ежемесячную пенсионную надбавку сохраняется полностью. Они продолжают получать доплату на тех же условиях, что и раньше.

То есть изменения касаются только тех граждан, которые планируют получить статус почетного донора после вступления в силу нового закона. Размер надбавки для почетных доноров определяется законом и привязан к прожиточному минимуму.

Ежемесячная доплата составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году ее размер составляет 321 гривну в месяц. Ранее статус почетного донора предоставлялся гражданам, которые безвозмездно осуществили значительное количество донаций. В частности, для его получения нужно было сдать 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы крови.

Однако даже после получения такого статуса новые претенденты уже не будут иметь права на пенсионную надбавку, поскольку соответствующая норма законодательства больше не действует.

