Часть украинцев не сможет получить пенсии: назван критерий

В Украине без пенсии останутся те украинцы, которые имеют менее 15 лет стажа. При этом, если есть от 15 до 21 года стажа, то на пенсию можно будет выйти только в 65 лет.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В этом году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут вовремя получать пенсию. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Эту норму ввели еще в 2017 году. Тогда на презентации, на которой присутствовал и OBOZ.UA, объяснили, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в 60 лет. Другим придется работать дольше. Однако те прогнозы не учитывали, что уже через несколько лет часть украинцев потеряют работу сначала из-за пандемии, а затем – полномасштабной войны.

Уже сейчас каждый украинец может посчитать, сколько ему придется работать. Определите, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько к этому моменту у вас будет стажа (свой стаж можно проверить на сайте ПФУ). Если в 2025-м, то нужно иметь не менее 32 лет стажа, если в 2026-м – 33 года, в 2027-м – 34 года, в 2028-м – 35 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, норма на 10 лет меньше (т. е. в 2025-м – от 22 до 32 лет, в 2026-м – от 23 до 33 лет и т. д).

Напомним, с 1 марта прибавку к пенсии получили 10 млн пенсионеров (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1500 грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи получат те, кто имел высокую зарплату.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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