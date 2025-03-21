Бывшая нардепка из "Слуги народа" получила условный срок за незаконное обогащение: названо имя

Экс-нардеп получила условный срок в 5 лет и штраф в 68 тыс. грн за незаконное обогащение. Такое же наказание понес ее супруг. Для этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании ими виновности. Официально имена бывшего нардепа и ее мужа не называются, однако по информации журналиста Олега Новикова, речь идет об Ирине Кормышкиной (была депутатом от "Слуги народа") и ее муже Юрие.

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Об присуждении сроков сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там отметили:

Также обоим фигурантами запретили в течение 2 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Кормышкина обязуется перечислить в государственный бюджет 20 млн грн.

Оба фигуранта должны перечислить 2 млн. грн на нужды ВСУ.

"Вместе с тем, суд уволил указанных лиц от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи жалобы в Апелляционную палату ВАКС", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Новиков сообщил, что перед решением суда Кормышкина и ее супруг осуществили взаимное разоблачение содеянного. "Разоблачили они друг друга", – рассказал он.

Что предшествовало

Ранее Кормішкину уличили в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения.

"Как установило следствие, в 2021-2022 годах народная избранница приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные в качестве необоснованных активов денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретено здание вблизи г. Одессы, в котором она проживает", – рассказали тогда в САП.

В то же время, по данным НАБУ, официальный доход депутата за этот период и ее сбережения составляли не более 2,7 млн грн. Утверждается, что подозреваемая использовала эти средства для других целей.

А в 2020 году с Кормышкиной (тогда еще Аллахвердиевой) произошел еще один скандал. В одном из видео депутат Рады Александр Корниенко из "Слуги народа", говоря с Давидом Арахамией об Аллахвердиевой, сказал, что она "баба рабочая, как корабельная сосна". Ролик в сети раскритиковали, в частности, женщины-политики, которые обратились к руководству Верховной Рады с требованием "дать публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин". Позже Корниенко принес извинения Аллахвердиевой за неуместное заявление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ВАКС продлил меру пресечения бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе. Она будет находиться под стражей еще 60 дней – до 18 мая 2025 года включительно.

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