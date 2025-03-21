Суд продолжил арест экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе: детали дела

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе. Она будет находиться под стражей еще 60 дней – до 18 мая 2025 года включительно.

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В то же время ей снова уменьшили альтернативу в виде залога – уже 230 миллионов гривен (в январе было 260 млн грн). Решение 20 марта принял следственный судья ВАКС, частично удовлетворив ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Вместе с тем отмечается, что в случае внесения залога подозреваемая обязана будет прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судьи, суду, а также без их разрешения не покидать город Хмельницкий.

Кроме того, фигурантка коррупционного преступления должна будет воздерживаться от общения с работниками КЗО "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в это учреждение по вопросам, касающимся обстоятельств уголовного производства.

Если за Татьяну Крупу внесут 230 млн грн залога, она должна будет сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства; сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, что в октябре 2024 года Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора разоблачили на незаконном обогащении главу Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, чиновника областного управления Пенсионного фонда. Во время обыска дома у них обнаружили около $6 млн в разных валютах. В ходе следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Татьяну Крупу задержали и отправили под арест на два месяца, впоследствии эту меру продлевали несколько раз, уменьшая размер залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во время полномасштабной войны стоимость оформления инвалидности из-за коррупционных схем взлетела в десятки раз, увеличился и спрос: сейчас главная цель – уклониться от мобилизации. Для сравнения, в 2021-м было 804 судебных решения, в которых упоминались МСЭК, а в 2024-м – более 2500.

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