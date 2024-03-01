Британский пенсионер нашел в поле кольцо 16-го века: это сделает его богачом. Фото и цена

Британський пенсионер Алан Рамсби с помощью металлоискателя нашел антикварное кольцо, которое теперь продаст на аукционе. Цену украшения предварительно оценивается в сумму от 14 тыс. до 16 тыс. фунтов стерлингов, то есть до 770 тыс. грн в эквиваленте. И сам Рамсби даже не рассчитывал на такую стоимость, когда нашел кольцо.

Об этом пишет IrishNews. Бывший плотник обнаружил украшение на поле неподалеку небольшого поселения Ройдон в Норфолке. Золотое кольцо с гербом находилось под землей на глубине всего 2,5 см.

75-летний пенсионер сначала хотел продать кольцо в музею. Однако спустя два года Британский музей отказался от сделки, и артефакт попал к аукционным оценщикам. Кольцо будет выставлено на продажу в Лондоне 12 марта.

Ожидаемая цена превзошла ожидания кладоискателя, но ему придется разделить выручку с землевладельцем, на чьей территории произошла находка. "Я намерен использовать деньги, которые будут разделены с землевладельцем, на отпуск для себя и моей жены", – рассказал Рамсби.

В ходе оценки выяснилось, что украшение датируется XVI веком и, вероятно, принадлежало знатной женщине. "Кольцо исторически важно. Крайне редко можно найти кольцо с печатью того периода, которое носила женщина. Герб разделен на четыре части, каждая из которых представляет наследие рода, а именно Эшфилд, Тендлинг, Ботелье и Маперсолл... Мы полагаем, что кольцо принадлежало Дороти Эшфилд, которая родилась в 1594 году, старшей дочери третьего сына Томаса Эшфилда из Хоптона в Саффолке и его жены Эллен Холдич из Ранворта в Норфолке", – рассказал эксперт по артефактам и монетам аукциона Noonans Найджел Миллс.

Сам Рамсби поделился, что был взволнован, когда нашел кольцо. "За более чем 10 лет поисков я ни разу не нашел ничего сделанного из золота, поэтому был очень взволнован. Только после того, как его отнесли в музей, я понял, насколько значимым было это открытие", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница Великобритании еще в 1980-х годах купила на барахолке всего за $13 кольцо с поддельным бриллиантом. Спустя несколько десятилетий случайная покупка сделала эту британку миллионершей.

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