"Бойня" за украинские 5 копеек: на аукционе цену монеты подняли более чем в 8000 раз

Украинские 5 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 8 024 грн. При этом первая ставка составила 1 грн – таким образом, монета подорожала более чем в 8 000 раз.

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Прошли торги на площадке Violity. Всего в их процессе было сделано сразу 44 ставки.

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Что известно о монете

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого продали на аукционе и 2 копейки. За них заплатили 21 101 грн, а в процессе торгов было сделано 98 ставок.

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