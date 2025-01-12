Безработным украинцам установили новые выплаты: сколько теперь будут платить и что для этого нужно

В Украине с 1 января 2025 увеличили максимальную помощь по безработице до 8 000 гривен. Также работодателям будут компенсироваться до 120 000 гривен за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

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Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Согласно новым правилам, максимальный размер пособия по безработице вырос с 7100 гривен в 2024 году до 8000 гривен в 2025 году.

Это повышение обусловлено увеличением минимальной заработной платы, к которой привязана помощь безработным. Увеличение размера выплат позволит безработным гражданам лучше адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию, что существенно повысит шансы найти работу.

Компенсации работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью

Государственная служба занятости также пересмотрела размеры компенсаций для работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью. Компенсации составят:

до 120 тысяч гривен (15 минимальных заработных плат) – для трудоустройства лиц с I группой инвалидности;

(15 минимальных заработных плат) – для трудоустройства лиц с до 80 тысяч гривен (10 минимальных заработных плат) – для трудоустройства лиц с ІІ группой инвалидности.

Эти компенсации призваны стимулировать работодателей к обустройству рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, что приведет к повышению уровня занятости среди этой категории населения. В 2024 году по этой программе было трудоустроено 2000 человек с инвалидностью, а сумма компенсаций работодателям составила 130 миллионов гривен.

Новые программы направлены на создание более справедливого рынка труда, где лица с инвалидностью, ветераны и другие социально уязвимые категории смогут найти стабильную работу. Для работодателей это возможность получить финансовую поддержку обустройства рабочих мест и повысить свою социальную ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный Кэшбэк", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.

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