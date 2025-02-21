Безработным украинцам платят деньги за границей: какое главное условие

Украинцы могут получать выплаты по безработице в некоторых странах Европы, но для этого они должны подтвердить свой страховой стаж. Это можно сделать, обратившись в Государственный центр занятости.

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Об этом сообщили в Государственной службе занятости (ГСЗ). Отмечается, что выплаты по безработице предоставляются украинцам в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии, с которыми Украина в течение 2001-2012 годов заключила соглашения о социальном обеспечении.

Такие соглашения предусматривают взаимное признание страхового стажа, поэтому период работы граждан Украины в других государствах засчитывается в страховой стаж для определения размера пособия по безработице. Но процедура подтверждения страхового стажа в этих странах несколько отличается:

Польша: заявитель должен предоставить компетентному учреждению договорной стороны, к которой он обращается за пособием по безработице, справку на формуляре UA/PL "Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице". Настоящий документ подтверждает страховой стаж на случай безработицы, приобретенный на территории другой договорной стороны, а также периоды получения пособия по безработице согласно законодательству другой договорной стороны.

Болгария : Государственный центр занятости предоставляет Справку о страховом (трудовом) стаже в Украине (УКР/БГ 3) по запросу компетентных органов.

: Государственный центр занятости предоставляет Справку о страховом (трудовом) стаже в Украине (УКР/БГ 3) по запросу компетентных органов. Эстония и Латвия: такая информация предоставляется путем ответов на запросы.

Чтобы подтвердить страховой стаж на случай безработицы, нужно отправить в адрес Государственного центра занятости пакет документов. А именно:

официальный запрос;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в Украине;

сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (предоставляется Пенсионным фондом Украины (ПФУ) онлайн по запросу лица) или заверенную собственноручно трудовую книжку (отметка об удостоверении копии документа должна состоять из слов: "Согласно оригиналу", подпись лица, удостоверяющего копию, его имя и фамилия, дата удостоверения копии);

подтверждение адреса зарегистрированного места жительства;

подтверждение изменения предыдущей фамилии или имени (при необходимости).

Украинцы также могут подать "Индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра" (форма ОК-7) – документ бесплатно предоставляется ПФУ по соответствующему запросу. Это касается заявителей, которые занимались предпринимательской деятельностью как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) и имеют страховой стаж или находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (начиная с 01.01.2016).

Электронный адрес для отправки запроса на получение справки: [email protected].

Горячая линия ГСЗ для ответа на дополнительные вопросы: 0 800 600 288. Также можно обращаться в чате на главной странице сайта ГСЗ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2025 года в Украине увеличили максимальную помощь по безработице до 8 000 гривен. Также работодателям будут компенсироваться до 120 000 гривен за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

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