Без документов компенсацию за уничтоженное войной недвижимость не дадут: как доказать право собственности на нее
Украинцы смогут получить компенсацию за разрушенную войной недвижимость только если докажут право собственности на нее. Однако при эвакуации из районов ведения активных боевых действий соответствующие документы часто терялись. Впрочем, даже в таких случаях компенсацию все равно можно получить – предварительно восстановив документы.
Как рассказали OBOZREVATEL в благотворительном фонде "Право на защиту", потеря документа не означает утрату права собственности на недвижимость. "Дубликат документа имеет такую же юридическую силу, как и оригинал", – отметили там.
При этом в фонде подчеркнули: процедуры восстановления документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, выданного до и после 1 января 2013 года, отличаются.
Так, документы, выданные после 1 января 2013 года, содержаться в Государственном реестре. "Справка из госреестра является достаточным подтверждением права собственности на недвижимость", – объяснили в фонде.
Там подчеркнули: получить эту справку можно онлайн. Для этого нужно:
- на сайте Он-лайн дом юстиции зайти в подраздел Информация из Государственного реестра прав;
- нажать в правом верхнем углу на ВХОД и авторизирооваться с помощью электронной цифровой подписи;
- осуществить поиск по 3 критериям (адрес, регистрационный номер объекта недвижимости, кадастровый номер земельного участка);
- уплатить административный сбор – 30 грн;
- загрузить справку.
Кроме того, получить справку из Госреестра можно также на портале Дія. Для этого следует:
- авторизироваться;
- выбрать услугу Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Если же документ был выдан до 1 января 2013 года, за свидетельством на право собственности на недвижимость нужно обращаться к госрегистратору в Центре предоставления административных услуг ("ЦНАП") по месту нахождения имущества. Либо же к нотариусу, который удостоверял:
- договор дарения;
- договор купли-продажи;
- другой договор об отчуждении имущества, выдававшего свидетельство о праве на наследство.
Что делать, если восстановить документі самостоятельно не получается
Впрочем, может случится и так, что получить дубликат утраченных или поврежденных документов не будет возможности. К примеру, из-за нахождения нотариуса или органа местного самоуправления на временно оккупированной территории.
В таком случае необходимо обращаться в суд. При этом нужно будет подать соответствующие документы – в частности, заявления:
- о признании права собственности на имущество;
- об устранении препятствий в осуществлении права собственности путем истребования правоустанавливающих документов на имущество;
- об истребовании с чужого незаконного владения;
- установлении владения объектом недвижимости в частной собственности.
Если же было утеряно и решение суда, нужно обращаться с заявлением в суд первой инстанции – где рассматривалось соответствующее дело. просить следует повторную выдачу судебного решения.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые владеют недвижимостью площадью выше "нормы", обязаны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Сделать это нужно до конца августа. Как отмечают в налоговой, если квитанция не пришла, но площадь квартиры выше "нормы", владельцы обязаны сами обращаться к чиновникам.
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