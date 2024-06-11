У iPhone появится новый революционный способ оплаты: как использовать. Видео

Владельцы iPhone смогут использовать их как платежные терминалы. После обновления операционной системы смартфоны от Apple смогут принимать и отправлять платежи бесконтактно.

Это станет возможно благодаря новой функции Tap to Cash, которая была представлена на ежегодной конференции WWDC 2024. Таким образом, будет значительно упрощен процесс приема платежей непосредственно при помощи мобильном устройстве.

Исходя из названия разработки, можно сделать вывод, что это является фактическим продолжением давней функции Tap to Pay (приема бесконтактных платежей с мобильного устройства или бесконтактной карты через приложение). Предполагается, что, как и прежде, бесконтактные платежи будут осуществляться при помощи технологии NFC (Near Field Communication).

Исходя из презентации, чтобы воспользоваться Tap to Cash, необходимо поднести свой смартфон к другому – это похоже на использование AirDrop, только вместо денег пересылаются деньги. Это может существенно снизить стоимость платежей, поскольку продавцам не надо будет брать в аренду банковские терминалы.

Как отметили в Apple, новая функция переводит деньги без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. К тому же компания не хранит детали транзакций, обеспечивая конфиденциальность пользователей. Вся конфиденциальная платежная информация системы хранится на специальном чипе Secure Element.

Получить доступ к Tap to Cash только пользователи, которые обновят свои устройства до iOS 18. Вначале функцию запустят в ограниченном числе стран, включая включая Великобританию, Канаду и Японию. Новая функция значительно расширит функционал Apple Pay.

Также OBOZ.UA сообщал, что в официальном чат-боте "Укрзалізниці" в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay. Сам билет после оплаты можно добавить в кошелек Apple Passkit.

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