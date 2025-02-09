10 тысяч грн за 20 ч работы: какие зарплаты у молодых преподавателей вузов за 'каторжный' труд

В Украине молодые кандидаты наук, только пришедшие работать в ВУЗ/ЗВО, могут рассчитывать всего на 10 тыс. грн зарплаты (с уже вычисленными налогами). Однако объем работы у них огромен.

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Как заявил на своей странице в Facebook архивист, историк Владислав Берковский, речь идет не о 8 часах труда в день, а всех 15-20 (преподавание+научно/методическая работа). Украинец посчитал, сколько задач нужно выполнить преподавателям и сколько они за это получают.

"Итак, должность – "доцент кафедры", полная ставка. Штатный оклад с учетом требований Постановления № 36 – 11 384 грн 16 коп.

Доплата за кандидатскую степень – 15%, что равняется 1 707 грн 62 коп.

Итак, если вы молодой кандидат наук, который только пришел работать в ВУЗ/ЗВО, то все, на что вы можете рассчитывать, это – 13 091 грн 78 коп., а после уплаты налогов это будет составлять – 10 080 грн 67 коп." – рассказал Берковский.

Он обратил внимание, что такой молодой преподаватель должен (далее цитируем):

1) Подготовить методический комплект документов для учебной дисциплины, которую он читает, в составе следующих документов:

– силабус;

– рабочая программа дисциплины;

– конспект лекций;

– методические указания к практическим занятиям для студентов дневной формы обучения;

– методические указания к практическим занятиям для студентов заочной формы обучения;

– методические указания к практическим занятиям для студентов дистанционной формы обучения;

– методические указания к самостоятельной работе студента;

– методические указания для контрольных работ;

– вопросы к модульному контролю;

– вопросы к текущему контролю;

– вопросы к итоговому контролю;

– не менее 100 вопросов в системе Moodle.

Обычно преподаватель в ВУЗе/ЗВО читает 4-5 предметов в год (но у отдельных коллег численность отдельных предметов в год достигала 15-17, а некоторые – вообще 20 читали). Следовательно, вам нужно подготовить не менее 25 методических документов в год (а если вы читаете 10 предметов в год – то "ой, его мама" – более 50 методичек).

2) Подготовить (от 6 до 12 в семестр) лекции на один предмет и презентации к каждой лекции.

3) Осуществлять научное руководство 5-6 студентами-дипломщиками;

4) Обеспечить, чтобы хотя бы 2-3 студента под Вашим руководством в год написали по статье на студенческую конференцию.

5) Подготовить задания на практические или семинарские занятия.

6) Написать статью в журнал или издание своего ВУЗа.

7) Написать статью в международный журнал Scopus или Web of science. Важно, что бесплатных журналов немного и за публикацию своей статьи в профессиональном журнале нужно будет выложить не менее 10 тыс. грн. Да, да, не вам заплатят, а вы заплатите за публикацию. Конечно, есть бесплатные издания, конечно, они принимают качественные статьи. Все это есть. Но статистика безжалостна – для большинства преподавателей легче заплатить и опубликовать, чем долго вычитывать, готовить и потом опубликовать. Ведь есть еще планы и есть такая штука как самооценка преподавателя.

8) Пройти международную научную или научно-педагогическую стажировку. Тоже платно (где-то от 2 до 5 тыс. грн). Хотя можно найти и бесплатную;

9) Держать на уровне свое знание иностранного языка (качественные курсы английского языка в месяц будут стоить около 5 тыс. грн).

10) Куча другой кафедральной работы.

Итак, Ваш рабочий день не 8 часов в день, а все 15-20 часов (преподавание+научно/методическая работа), без выходных.

Берковский добавил: после 3 лет на кафедре будет еще доплата к з/п в 10%, то есть "целых" 1 138 грн. И тогда на руки можно будет получить 10 957 грн 25 коп.

Если поработать еще 2 года и подать на получение ученого звания доцента, прибавляется еще 25% доплаты. Следовательно, з/п на руки составит 13 148 грн 71 коп.

Еще 5 лет – и с добавкой в 20% зарплата на руки будет в размере 14 025 грн 29 коп.

Заведение высшего образования, если у него есть дополнительные средства, может выделить доплату за интенсивность. И в целом это может дать где-то 20-21 тыс. грн на руки.

"Конечно, Вы можете двигаться дальше и защитить докторскую диссертацию, затем получить ученое звание профессора. Добиться занятия какой-то административной должности – зав.кафедры, декана, проректора. Но это будет когда-то потом, впоследствии, а сейчас вы молодой преподаватель.

А теперь задумайтесь на секунду. Есть ли у преподавателя ВУЗа/ЗВО хоть какая-то мотивация к саморазвитию, к осуществлению прорывных научных исследований, к вкладыванию своей души в подготовку будущих специалистов за столь жалкую з/п?" – задал риторический вопрос украинец.

Кстати, в комментариях об этом посте высказался президент Киевской школы экономики, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Маленькие, неадекватно маленькие зарплаты, и высокие бумажные требования, неадекватно завышенные и без всякой пользы. Это такая идея достичь качества. А нужно наоборот. Большие зарплаты и большая свобода", – считает он.

Как писал OBOZ.UA, ранее бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук назвал унижением надбавку львовским учителям. Ведь для получения дополнительных средств педагогам нужно соревноваться за это, считает он.

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